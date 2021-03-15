Сами как кобели, да еще собак завели, Мейджор, Кони и Меркель, нам не хватает заякоренности, художественная самодеятельность в метро, павильон №21, метко сказанное русское слово

Джо Байден, поглощенный важными политическими заботами, пренебрегал дрессурой своих питомцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С новой демократической администрацией Белого Дома случился казус, описываемый поговоркой "Сами как кобели, да еще собак завели".

Конечно, собаководство дело в принципе хорошее, однако и ответственное. Чтобы кобель не проявлял свою зверскую природу (всякое бывает), его надобно дисциплинировать и дрессировать. Тогда как Джо Байден, поглощенный важными политическими заботами, пренебрегал дрессурой своих питомцев. Что было особенно опасно, поскольку он держал не каких-нибудь декоративных болонок, а немецких овчарок, которые суть сурьезные собачки – могут штаны спустить только так.

Это и произошло. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила: "Чемп и Мейджор, собаки президента и первой леди, все еще проходят акклиматизацию и привыкают к новой среде и новым людям. В понедельник младший из них – Мейджор, был захвачен врасплох появлением незнакомого человека, и это обернулось реакцией, которая привела к незначительной травме человека". Кобель, покусавший охранника, будет некоторое время находиться у друзей Байдена в штате Делавер, но в скором времени вернется в Белый Дом. Псаки сообщила обеспокоенным американцам, что кобеля не станут усыплять: "Мейджор – член семьи, могу заверить вас в этом".

То, что член семьи набросился на сотрудника секретной службы, еще полбеды – сотрудник должен стойко преодолевать лишения и тяготы. Но ведь от собак могут случиться и дипломатические осложнения. Лабрадорша Кони (1999—2014) в 2007 г. вбежала в комнату, где В. В. Путин вел переговоры с фрау канцлерин, чем сильно ее напугала. Выяснилось, что Меркель, покусанная в Германии в 1995 г., с тех пор боится собак.

Но если фрау канцлерин будет встречаться в Белом доме с президентом США, последствия могут быть самыми огорчительными. И здоровье у Меркель уже не то – со времени инцидента с Кони прошло 14 лет, и у Байдена не ласковая лабрадорша, а свирепый немец. Хотя и Меркель тоже из немцев, это может ее не утешить.

О страхе граждан перед другим лютым зверем сообщила и глава ЦБ Э. С. Набиуллина. Согласно регуляторше, вся деятельность ЦБ по таргетированию инфляции оказывается недостаточно эффективной – "Когда люди ждут дальнейшего подорожания товаров, они готовы раньше покупать и больше заплатить за те или иные продукты". В России, по словам Набиуллиной, инфляционные ожидания не заякорены, в отличие от заякоренных цивилизованных стран Запада, где цены не растут, несмотря на мягкую денежно-кредитную политику центральных банков.

Это совершенно, как с кобелем Мейджором. Кинологи объясняют, что покусательные ожидания сами являются мощным фактором покусания. Человек, боящийся собак, при виде пса преет и потеет, выделяя гормон, а кобель чует гормон и хватает за штаны. То же и с инфляцией – гормон инфляционных ожиданий сводит на нет все таргетирование.

Заякоривание вообще делает быт европейцев более спокойным в сравнении с жизнью россиян. На станции "Охотный ряд" певец, исполнявший в вагоне с помощью матюгальника песню "Белые розы", получив от пассажира просьбу выключить матюгальник, вовсе его не выключил, а вместо того опылил критика перцовым газом, после чего стал бить руками и ногами.

Художественная самодеятельность – бич многих западных мерополитенов. В Париже в вагонах не только поют, но и пляшут, а также выделывают гимнастические трюки, цепляясь за поручни. Но хотя бы не бьют пассажиров и не применяют к ним химоружие.

Хотя продвижение европейских начал – несмотря на некоторые прискорбные инциденты – идет неудержимо. На ВДНХ открылась выставка "Body Worlds" немецкого препаратора Гюнтера фон Хагенса, представляющая натуральные человеческие трупы без кожи в разных пластических позах – футболиста, танцовщицы etc. Иные негодуют на оранизаторов, ругающихся над трупами, лишенными честного погребения. Им возражают, указывая на глубокое познавательное значение препаратов фон Хагенса. Например, на его выставках можно увидеть проявления различных заболеваний, демонстрируемых путем сравнения здоровых и пораженных органов.

На ВДНХ открылась выставка "Body Worlds" немецкого препаратора Гюнтера фон Хагенса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вообще-то наглядные медицинские пособия в жанре "печень алгоколика в разрезе" существуют давно, и как-то же раньше обходились без препарирования покойников. Скорее можно сослаться на главу "Кровавый бандурист" из неоконченного романа Н. В. Гоголя "Гетьман" – "Кожа была с него содрана. Весь он был закипевший кровью. Одни жилы синели и простирались по нём ветвями!.. Кровь капала с него!.. Бандура на кожаной ржавой перевязи висела на его плече. На кровавом лице страшно мелькали глаза…". Наверное, есть и любители таких готических ужасов.

Или любители борьбы с тоталитаризмом. ВДНХ (а раньше ВСХВ – Всесоюзная сельскохозяйственная выставка) вся была пронизана эстетикой культа личности – в духе фильма "Кубанские казаки". Отсюда идиллические павильоны, показывающие раздольную и богатую жизнь советского народа – "Юные натуралисты", "Коневодство", "Кролиководство", "Главтабак", "Лён, конопля и другие лубяные культуры" etc. Страшным кадаврам в этой эстетике, конечно, было не место.

Не то теперь. Павильон №21, где показывают трупы, первоначально назывался "Картофель и овощи", а главный вход украшали композиции на сельскохозяйственную тематику — вазоны, наполненные овощами, рельефные панно с изображениями растений. Теперь павильон надобно переименовать в "Труположство", а главный вход украсить панно с изображениями средневековой Пляски смерти. Как символ современных достижений народного хозяйства.

Такие культуртрегерские начинания отчасти объясняют инцидент, случившийся в Крыму. Во время селекторного совещания министр культуры А. В. Новосельская, не заметив, что включен микрофон, выразила недовольство антуражем: "…твою мать. Поставили пальму как обезьяне". Подобное случалось даже и в годы тоталитаризьма. В 60-е г. в процессе встречи космонавтов комментатор ЦТ, не заметив, что микрофон остается включенным, вытер пот со лба и удовлетворенно заметил: "Фу, б…, от<говорились>!". Что и прозвучало на всю страну. Впрочем, "был от буйного стрельца пред ним отличен Долгорукий", и комментатора всего лишь сослали спецкором ЦТ в Канаду.

Столь же простителен ляпсус А. В. Новосельской. Есть какая-то странная аберрация, порожденная анекдотом про прачечную и министерство культуры. Как если бы последнее учреждение строго обязано было быть носителем викторианской морали. В реальности министр занимается распределением средств на культурные учреждения, это распределение зачастую сопровождается разными кляузными проблемами, которые никак невозможно решить без метко сказанного русского слова.

А что еще сказать по поводу Павильона №21 или выдвижения певицы Манижи на Евровидение? "Нет, ты скажи!".