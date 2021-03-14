Режиссёр Клим Шипенко - о съёмках фильма в космосе: "Стучать кувалдой по МКС не будем"

Режиссёром картины станет Клим Шипенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Павел Власов и генеральный директор АО "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов рассказали в интервью для Радио "Комсомольская правда" о подготовке российских актрисы и режиссёра для съёмок фильма в космосе. Фрагменты их интервью публикует сайт KP.ru.

Они также отметили, что решение вести съёмки в космосе, а не в павильоне, было принято в том числе для привлечения внимания к космическим полётам и к труду всех, благодаря кому эти полёты проходят.

Режиссёром картины станет Клим Шипенко, а имя актрисы и дублирующего состава будет объявлено в начале апреля 2021 года.

В разговоре с режиссёром обозреватель "Комсомольской правды" Александр Милкус напомнил о предыдущей картине Клима Шипенко "Салют-7", вышедшей на экраны в 2017 году.

- В фильме "Салют-7" у вас космонавт кувалдой стучал по корпусу станции "Салют-7". Я надеюсь, что теперь-то вы знаете, что такого делать нельзя в космосе?

- Я не буду стучать кувалдой по станции, - ответил Шипенко.

- Вы лично нет. А актриса будет?- уточнила у режиссёра соведущая Александра Милкуса Елена Афонина.

- Актриса тоже не будет. Мы проконтролируем, чтобы она тоже… кувалду не дадим ей, короче, - заключил режиссёр.

Напомним, создателями научно-познавательного фильма на МКС станут "Первый канал" и госкорпорация "Роскосмос". На главную роль в картине претендовали более трёх тысяч девушек. Сейчас 20 оставшихся актрис проходят медкомиссию для полёта в космос. Актрису, которая исполнит главную роль, а также имена её дублёрш объявят в начале апреля.

- Мы планируем туда отправить профессиональную камеру, несколько объективов. Космонавтам тоже придётся помогать, стать немного и актёрами, и съёмочной группой, - рассказал в интервью Дмитрий Лоскутов.

- Условия будут достаточно сложными, зато всё будет по-настоящему, - добавил глава ЦПК Власов.