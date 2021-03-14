У Дани парализована рука

Дане срочно нужна операция
Фото: Личный архив
Даниилу Иванову всего полгода, и он уже знает, что такое несправедливость природы. Крупный малыш, красивые родители, беременность у мамы без особых проблем. Но - травма, полученная при рождении, и вся жизнь семейства встала на дыбы. Сейчас у него возраст, когда малыш только-только начинает исследовать мир. Переворачивается на животик, пробует ползти. И – никак. Рука не работает.
Мама рассказывает: хотя плод был крупным, кесарить ее не стали, искусственно вызвали роды. В этом ли дело или еще в чем, но ребенок застрял в родовых путях. Пришлось вытягивать его за головку. С последующим диагнозом: парез Дюшена-Эрба, иначе говоря, акушерский паралич.
Маме тут же сообщили, что если не начать срочное лечение, левая рука Дани так и останется на всю жизнь парализованной. Перинатальный центр, обследования, реабилитация, – массаж, электрофорез. Врач говорил, в 9 из 10 случаях это помогает. Наверное. Только не Дане.
Перерыли весь интернет, повезли по врачам, и, наконец, на одной из консультаций узнали: Дане срочно нужна операция по реконструкции нервных сплетений. Оказалось, много времени потеряно зря, и, если не начать в ближайшее время, Даня останется парализованным пожизненно.
Но такие многоэтапные операции в России делает только один микрохирург, который специально учился этому за границей. И стоит она приличных денег, 1 202 800 рублей. Семья не потянет, папа работает на заводе, зарплата весьма средняя.
- Если затянуть сроки, нервные отростки атрофируются, а дальше – необратимый фиброз мышц, – разводят руками врачи.
Поэтому мама Дани Иванова умоляет – сыну срочно нужна операция. Помогите!
Звоните: +7 (926) 941 96 62 Виктория, куратор семьи
Как помочь:
Помочь через смс можно, отправив сообщение на номер 3443 с текстом Гольфстрим 300, где 300 – это любая сумма пожертвования.
Реквизиты:
Наименование: Благотворительный фонд помощи тяжелобольным людям «Гольфстрим»
ПАО «Сбербанк»
Расчетный счет в рублях: 40703810638000004775
БИК: 044525225
к/с: 30101810400000000225
Адрес: 127287, Москва, 4 Вятский переулок, д. 16, корп. 2
ИНН: 5017998033
КПП: 771401001
Назначение: Благотворительное пожертвование на лечение Даниила Иванова. НДС не облагается.