Год коронавируса в Москве: Таскали кошек на прогулки, из дома выходили по графику и едва не допустили повторения карантина

Эпидемии случались и раньше, но за последнее столетие ни одна из них не нанесла людям столь ощутимого урона. Повседневная жизнь изменилась до неузнаваемости Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Год прошел как сон пустой» - так сетовали многие на ковидный 2020-й, когда из-за ограничений пришлось отказаться от привычного образа жизни. Но такой ли уж пустой он был. Просто совсем другой – что-то ушло, возможно, навсегда. Однако что-то мы и приобрели. Вспоминаем, как пережила Москва 12 месяцев пандемии.

2020

Февраль: за шутку всю пандемию провел в СИЗО

Пролог пандемии в Москве. Россияне начинают массово возвращаться из-за рубежа. В аптеках пропадают маски и антисептики. Отношение ко всем китайцам настороженное. Всех, кто прилетает в Москву из КНР, фотографируют, заносят данные в отдельный реестр и просят посидеть дома две недели.

К новой болезни москвичи относятся как к сюжету из выпуска новостей. Это где-то там за бугром, но не в нашей Москве. Первым сыграть на страхе людей решил Кароматулло Джаборов. Уроженец Таджикистана объявил себя пранкером. Средь бела дня он упал в вагоне метро и картинно забился в конвульсиях. Два его друга стали кричать, что у парня коронавирус, всем срочно покинуть вагон.

Шутку никто не оценил. Завели уголовное дело о хулиганстве группой лиц. Всю пандемию Кароматулло просидел в СИЗО. Суд до сих пор не начал разбирать дело.

Уроженец Таджикистана объявил себя пранкером. Средь бела дня он упал в вагоне метро и картинно забился в конвульсиях

Март: первый больной, первая смерть

+1613 заболевших за месяц

2 марта подтвержден первый случай COVID-19 в Москве. Сотрудник Российского футбольного союза Давид Беров вернулся из Италии в конце февраля. Прилетел с болью в горле и кашлем. Вызвал врачей. Молодого человека положили в инфекционный бокс. Первое время анализы делались не так быстро, и пациентам проводили по два теста. Поэтому подтверждение «короны» пришло не сразу. Давид быстро поправился.

5 марта начинает действовать режим повышенной готовности. До этого его вводили только при угрозе стихийных бедствий. В указе мэра прописано, что вернувшиеся из-за границы должны сообщить о себе. Тогда же в документе впервые появилось новое слово «самоизоляция».

Посещение школ делают свободным. Работодателей просят добровольно перевести сотрудников на удаленку. Начинают запрещать массовые мероприятия.

В ночь с 18 на 19 марта умирает профессор РГУ нефти и газа Валентина Зубарева. У 79-летнего преподавателя коронавирус. Она также страдала от диабета, атеросклероза и гипертонии. Причиной смерти называют оторвавшейся тромб.

В мессенджерах разгул фейков про ковид. Пугают, что город вот-вот закроют, что по ночам вертолеты распыляют над столицей дезраствор, а за визит ребенка в школу родителям выпишут штраф.

Под занавес месяца президент объявляет нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля. В Москве указом мэра вводится полная самоизоляция. Сергей Собянин называет это «беспрецедентной мерой». Закрывают весь общепит, магазины, часть парков, парикмахерские. Появляется требования социальной дистанции.

Апрель: сдают собак в аренду и продают форму курьеров

+ 52 126 заболевших за месяц

Закрывшиеся рестораны Москвы пускают все силы на доставку. Организовывают бесплатное питание для врачей, которые трудятся в красной зоне.

Первую нерабочую неделю стояла ясная погода. Москвичи ринулись на шашлыки. Но регулярные рейды полиции по городу поумерили пыл отдыхающих. Люди начинают бояться передвигаться по улице. У каждого заготовлено алиби: выкинуть мусор, в магазин за продуктами.

Регулярные рейды полиции по городу поумерили пыл отдыхающих Фото: Александр РОГОЗА

Уважительной причиной выйти из дома считается выгул домашних животных. Москвичи стали выводить на прогулки котов и хорьков. Самые ушлые запустили догшеринг — собака в аренду для прогулок. На сайтах объявлений появляются предложения «Закоси под курьера и гуляй свободно» — предлагают форму за 10 000 рублей.

В столице тестируют медицинское ноу-хау: переливать плазму больным от тех, кто недавно перенес ковид. Зараженных становится все больше, и в мэрии решают вводить пропускной режим. Все поездки на работу и по делам только после оформления QR-кода. Без бумажки, а точнее без длинного кода из букв и цифр, ты нарушитель — до 30 тысяч рублей штрафа.

Май: масочно-перчаточный режим

+ 127 052 заболевших за месяц

Май начался с новости, что самоизоляция продлится весь месяц. Дикий спрос на аренду загородной недвижимости. В День Победы на Красной площади марширует только президентский полк и проходит воздушная часть парада. 9 мая число случаев заражения превысило 100 000, число смертей — 1000.

Ситуация сложная. С 12 мая в транспорте и общественных местах обязательно ношение масок и перчаток. В Москве начинают массовые анализы на антитела. Людей выборочно приглашают на тестирование. Новая система должна ответить на вопрос: у скольких горожан есть иммунитет к ковиду. На конец мая показатель около 12,5%.

Традиционные субботники в городе в этом году комбинируют с ноу-хау: дезинфекцией дорог и тротуаров. Во всех дворах «арестованы» сигнальной лентой качели и карусели. В конце месяца объявляют, что разрешат работать каршерингу, МФЦ.

Июнь: по графику гуляли недолго

+ 40 807 заболевших за месяц

С 1 июня разрешили прогулки. Открыли парки и магазины, а парикмахерские пока закрыты.

Гулять пока можно строго по графику: три раза в неделю (два в будни, один в выходные). И не дальше 2 км от подъезда. Вместо нейтральных разговоров о погоде люди теперь спрашивают: «Когда у вашего дома прогулочный день?». В масках и перчатках нужно быть даже на улице.

Однако уже с 9 июня отменили полную самоизоляцию, пропуска, прогулки по графику и маски на улицах. Еще через неделю заработали летние веранды кафе. Столики кафе в центре заняты круглосуточно. Однако часть заведений закрылись навсегда — не выдержали весеннего простоя.

Переоборудованные под коронавирусные отделения больницы возвращаются к плановой работе. 24 июня на Красной площади состоялся парад в честь 75-летия Победы. В загсах вновь звучит марш Мендельсона и разрешено приходить гостям.

9 июня отменили полную самоизоляцию, пропуска, прогулки по графику и маски на улицах. Еще через неделю заработали летние веранды кафе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Июль: почти нормальная жизнь

+ 19 761 заболевших за месяц

В конце прошлого месяца начинается голосование по изменениям в Конституцию. На избирательные участки допуск только в перчатках и масках.

В ежедневных сводках оперштаба число заболевших колеблется в районе 650 человек. Кажется, что жизнь возвращается в прежнее русло. Можно съездить в отпуск, правда, пока лишь по России. В центре города оживает ночная жизнь — дискотеки и бары вновь открыты.

Август: даешь вакцину и зрелищ

+ 21 059 заболевших за месяц

С 1 августа начали работать кинотеатры и театры с рассадкой через одного. В кино смотреть нечего: «Голливуд» тоже на карантине, поэтому крутят второсортные картины и блокбастеры прошлых лет.

Школы готовят к учебному году по новым требованиям. Учителей и сотрудников отправляют сдавать тест на ковид. Но главная новость месяца: запись на третий этап тестирования вакцины «Спутник V». Сделать укол могут 40 000 добровольцев.

Сентябрь: пожилых и уязвимых вновь на самоизоляцию

+ 30 183 заболевших за месяц

1 сентября без торжественных линеек. Главной темой для разговоров становится слух: Москву вновь посадят на карантин через две недели. Мэрия опровергает.

После летней передышки число заболевших ковидом растет по всему миру. Москва не исключение. Людей старше 65 лет и хроников вновь призывают к самоизоляции. Работодателей просят вернуть как можно больше сотрудников на удаленку. В следующем месяце требование станет обязательным: 30% персонала нужно оставить дома.

Октябрь: на пороге очередного локдауна

+ 131 547 заболевших за месяц

Осенние каникулы в школах решено сделать двухнедельными. После них за парты вернулись только 1-5 классы. Остальные на дистанционке. На удаленную работу переводят свыше одного миллиона москвичей.

Заболевших становится больше. Заработали временные госпитали в «Крылатском» и «Сокольниках», которые были законсервированы. Антиковидные меры ужесточают. Вход в ночные клубы и бары после полуночи только по QR-коду.

Сергей Собянин говорит, что важно не превышать показатель в 1500 госпитализаций в сутки. Видно, что власти пытаются удержать город от полного локдауна и балансируют между непопулярными мерами и безопасностью жителей.

Осенние каникулы в школах решено сделать двухнедельными. После них за парты вернулись только 1-5 классы. Остальные на дистанционке Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ноябрь: гадание на корпоративы

+ 181 576 заболевших за месяц

Общепиту запрещают принимать гостей в ночные часы. В театрах и кинотеатрах урезают количество зрительных мест в зале. За раз должны присутствовать не более четверти гостей от максимальной наполняемости.

Люди начинают задумываться о новогодних корпоративах, но пока ясности в этом вопросе нет. В мэрии заявляют, что массовых мероприятий на грядущие праздники не планируется.

Студентов уводят на дистант. В мэрии говорят, что ситуация напряженная, но тяжелого весеннего сценария удается избежать. Хотя формально заболевших больше, чем тогда. Однако болезнь успели изучить и многих пациентов не кладут в больницы, а оставляют лечиться дома.

Декабрь: праздники со «Спутником»

+ 204 045 заболевших за месяц

Открывается запись на вакцинацию «Спутником V». До прививки допускают постепенно: в зависимости от профессии.

Корпоративы проводить не запретили. Но гулять в ресторанах можно до 23:00, быть в перчатках и масках. Большинство компаний после непростого года отказываются от торжеств. Самые богатые организуют корпоративы в соседних регионах.

24 декабря установлен рекорд по числу выявленных больных за сутки — 8203 случая. На Новый год никаких праздничных мероприятий в городе не проводят, но гулять разрешают. В московских отелях праздничные ужины доставляют в номера.

В конце года открылась запись на вакцинацию «Спутником V» Фото: Михаил ФРОЛОВ

2021

Январь: прививки делают в магазинах и театрах

+ 120 303 заболевших за месяц

Все праздничные дни, кроме 1 января, работают пункты вакцинации от ковида. На прививку допускают пожилых. У них заблокированы соцкарты, а на 15-й день после постановки второго компонента вакцины, проездные разблокируют.

Каникулы в школах вновь затянулись дольше обычного. Тем временем магазины и театры выступают с предложением: сделать на их площадках пункты вакцинации. Инициативу одобряют - и по всей Москве начинают работать мобильные прививочные кабинеты. Попасть туда можно без предварительной записи.

В конце месяца ресторанам разрешают вновь принимать гостей в ночные часы. Открываются музеи и библиотеки. Сотрудников выводят с удаленки.

Февраль: начинают испытания «Спутника Лайт»

+ 48 404 заболевших за месяц

В Москве начинают записывать на испытания вакцины «Спутник Лайт». Если оригинальная прививка состоит из двух компонентов, то в этом только один. Ее хотят использовать для ревакцинации. В ТРК тем временем очереди на вакцинацию от ковида.

Март: отменяют «самоизоляцию» для пожилых

Двумя значимыми цифрами отметился год с начала пандемии в столице. Это 1 млн выявленных случаев ковида (1 000 394 – на 14 марта) и более 900 тысяч вылечившихся пациентов (920 388 - на 14 марта). Отменяют обязательную самоизоляцию для людей 65+ и «хроников». Всем льготникам возвращают социальные карты.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Вычеркнуть пандемию из жизни невозможно

Психолог Роман Таланов:

— Эпидемии случались и раньше, но за последнее столетие ни одна из них не нанесла людям столь ощутимого урона. Повседневная жизнь изменилась до неузнаваемости.

Больше всего на психику людей повлиял факт, что против нового вируса не оказалось действенных средств. Терапия подбиралась методом проб и ошибок. Страх заболеть и умереть заставил людей пересмотреть свои привычки и распорядок дня.

Однако психика человека со временем приспосабливается. Паника первых месяцев сошла на нет.

Вычеркнуть пандемию из жизни невозможно. С нами остается повышенное внимание к личной гигиене, социальная дистанция, настороженное отношение к людям с температурой и кашлем.

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