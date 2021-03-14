Звезды в кино и актеры массовки в театре: За что Алфёрову, Костолевского и Градову не пускали на сцену

На сцену «Ленкома» Алфёрова выходила либо в массовке, либо в крошечных ролях типа «певички в кабаре на заднем плане» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ирина Алфёрова стала всенародной любимицей после выхода на экраны телефильма «Хождение по мукам», где она сыграла Дашу. Потом были трогательная Катя в мелодраме «C любимыми не расставайтесь», нежная Констанция Бонасье в «Д’Артаньяне и трёх мушкетерах» и другие героини в кино. Режиссер Марк Захаров с удовольствием взял ее в труппу театра им. Ленинского комсомола: «Нам нужна актриса с такой внешностью». Однако на сцену «Ленкома» Алфёрова выходила либо в массовке, либо в крошечных ролях типа «певички в кабаре на заднем плане».

- Не знаю, уместно ли так говорить об актрисе-красавице, но она могла бы стать той «курицей», которая несла золотые яйца для театра, - считает директор «Ленкома» Марк Варшавер. - Алфёрова была кинозвездой. Зрительский интерес к ней был огромный, меня постоянно спрашивали: в каком спектакле можно увидеть Ирину Алфёрову? И что я мог ответить… В это время она танцевала чилийский танец в «Звезде и смерти Хоакина Мурьеты». В спектакле в массовке было занято шесть или семь девушек. Одну из них играла Алфёрова. Я много раз просил Захарова дать ей какую-то заметную роль, она же такая популярная актриса...

У Ирины Ивановны тоже навсегда осталось ощущение, что в театре Марка Захарова с ней поступали несправедливо.

- Я танцевала лучше всех, пластика во мне есть, - рассказывала она в интервью. - Но даже, когда я танцевала, Захаров мне говорил: «Ирина Ивановна, уйдите со сцены». Все остальные, те, кто не так хорошо танцевал, даже ужасающе двигался, оставались…

Примерно ту же «несправедливость» испытал на себе другой популярный киноактер. Не только Маленькая Вера влюбилась в героя Андрея Соколова, но и половина женского населения Советского Союза. Но в театре «Ленком» (Соколов здесь служит уже 30 лет), Марк Захаров не занимал его в своих спектаклях. В интервью «КП» Андрей с досадой сказал: «Я с Марком Анатольевичем, к сожалению, ни одного спектакля впрямую так и не сделал. Поначалу для меня это было очень болезненно. Я переживал. Могло бы получиться что-то интересное со мной? Мне кажется, да. Но бывает, что люди не сходятся…»

Не только Маленькая Вера влюбилась в героя Андрея Соколова, но и половина женского населения Советского Союза Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

К счастью, Захаров приглашал на постановки в «Ленком» других режиссеров. В их спектаклях Соколов играл, но не часто.

Настоящий успех пришел к Игорю Костолевскому с фильмом «Звезда пленительного счастья». Его кавалергард Иван Анненков сразу покорил женские сердца. После выхода политического детектива «Тегеран-43», где он сыграл советского разведчика Андрея Бородина, Костолевский стал «кумиром миллионов».

«И в это же время у меня была очень непростая жизнь в театре. Я продолжал играть в массовке, даже когда меня уже узнавали на улице, - признавался нам актёр. - Для меня театр - наиглавнейшее из искусств, поэтому важно было состояться именно на сцене».

Костолевский почти полвека служит в театре им.Маяковского, куда его пригласил его педагог, мастер, у которого он учился в ГИТИСе, режиссер Андрей Гончаров. Он руководил этим театром. Но Андрею Александровичу, по мнению Костолевского, было достаточно двух артистов - Натальи Гундаревой и Армена Джигарханяна... При Гончарове Костолевский ничего заметного не сыграл. Он уехал по контракту в Норвегии, когда вернулся, его пригласил немецкий режиссер Петр Штайн в свой спектакль «Орестея». И только тогда началась настоящая работа в театре. «Все это пришло, когда мне было уже за сорок. Конечно, я благодарен Андрею Александровичу Гончарову за то, что он поставил меня в экстремальные условия, когда нужно было выживать. Это была тяжелая, но полезная школа», - рассказал нам Игорь Матвеевич.

Костолевский почти полвека служит в театре им.Маяковского Фото: Мила СТРИЖ

Недавно ушла из жизни актриса Екатерина Градова, прославившаяся ролью радистки Кэт в советском культовом сериале «Семнадцать мгновений весны». «После выхода фильма это ужас что началось! – вспоминала актриса. - Я не могла из дому выйти! Уходила в гастроном на час, а приходила через три-четыре. Я там расписывалась на майках, на одежде, меня валили на прилавки…». Однако в Театре сатиры, где служила Градова, ее медийность режиссеры не использовали. Она играла небольшие роли. «Как-то странно сложилась ее жизнь. Она пришла в театр, когда была в расцвете сил и зрители ее любили за „Семнадцать мгновений весны“….», - вспоминала Наталья Селезнева.

Недавно ушла из жизни актриса Екатерина Градова, прославившаяся ролью радистки Кэт Фото: кадр из фильма

В Сатире в то время было достаточно своих звёзд. Про Андрея Миронова и говорить нечего, до его популярности любому артисту было как до Луны. Зрители обожали Анатолия Папанова, Веру Васильеву. Про звёзд «Кабачка 13 стульев»: Ольгу Аросеву, Наталью Селезневу, Зою Зелинскую, Михаила Державина, Спартака Мишулина, Бориса Рунге… - и говорить нечего, их любил народ. Еще в театре играла Татьяна Васильева, любимая актриса главного режиссера Валентина Плучека. Был Александр Ширвиндт... И все они были полны актерских амбиций. В таком «цветнике» Екатерина Градова просто потерялась. В конце концов, она ушла не только из театра, но и из актерской профессии.

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