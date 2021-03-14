Родион Мирошник: Ситуацию вокруг Донбасса Кравчук доводит до абсурда

Советник главы ЛНР Родион Мирошник. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Глава украинской делегации на минских переговорах по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что с сентября прошлого года «ни один из вопросов не решен, а, наоборот, даже те вопросы, которые поднимались, не решены, по которым уже были договоренности». Кравчук не оригинален - он обвиняет во всем российскую сторону. И вновь предлагает привлечь к процессу урегулированию США. Лейтмотив всех выступлений экс-лидера незалежной последних месяцев: Москва не хочет мира на Донбассе, а Киев так сильно хочет, что зовет на помощь известных миротворцев из Вашингтона.

«КП обратилась за комментарием к советнику главы ЛНР Родиону Мирошнику.

- Зачем Кравчук так настойчиво нагнетает ситуацию вокруг Донбасса?

- Надо четко понимать, что введение Кравчука в контактную группу по Минску направлено было на доведение ситуации до абсурда.

- Такое ощущение, что задача Кравчука — не выполнить ни одной договоренности.

- Ну конечно! И заниматься постоянно раздачей интервью и распространением фейковых заявлений. Он — человек, который не имеет достаточных полномочий. Его демонстративно игнорирует Верховная Рада.

- В чем это выражается?

- Его обращения в Раду еще летние, когда его только назначили, были спокойно проигнорированы. По ним не было ни предметных обсуждений, ни голосований. Договоренности, которые он пытался оформить в минском формате — они в Киеве все были сорваны.

- Какие, например?

- В частности, договоренность о проведении совместной инспекции на Донбассе. Кравчук на такую инспекцию соглашается, а ВСУ на следующий день инспекцию эту срывают.

- А были у него выполнимые предложения?

- Предложения, которые вносит Кравчук — в большинстве своем так или иначе противоречат минским соглашениям. Украине не хочется выполнять эти соглашения.

- И они откровенно это дают понять?

- Да! При том продолжают находиться в основном процессе. Они все время пытаются радикализировать процесс. Пытаются раскачать другую сторону, республики Донбасса, чтобы они совершили шаги, которые бы привели к срыву Минских соглашений. В последнее время только об этом разговоры и ведутся — кто будет виноват в срыве минских договоренностей.

- Роль Кравчука сегодня— провокатор для подрыва мирного процесса?

- Да, чтобы договоренности сорвал не Киев, а Донецк или Луганск. В действиях Кравчука никакого конструктива нет. Его план, который им внесен — некая дорожная карта — он на три четверти не соответствует или противоречит минским соглашениям. Хотя сам Кравчук постоянно заявляет, что он именно в рамках этих соглашений находится.

- Это не так?

- Это откровенная ложь. Предложения Кравчука вносят раскол и вносят неприятие, чтобы процесс выглядел абсурдным и топчущимся на месте.

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