Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина и Мария Валешная вошли в шорт-лист кандидатов на полет в космос для съемок фильма «Вызов»

Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина (справа) и Мария Валешная вошли в шорт-лист кандидатов на полет в космос Фото: кадр из фильма

Масштабный научно-просветительский проект Роскосмоса «Вызов», направленный на популяризацию космического туризма, в полном разгаре. Запуск съемочной группы на МКС планируется в октябре текущего года. А 9 марта в эфире Первого канала вышел сюжет про кандидаток на съемки в фильме, снимет который Клим Шипенко («Холоп», «Салют-7»). «КП» внимательно изучила списки со стола генерального директора канала Константина Эрнста и кое-что выяснила. Кстати, а при чем тут Федор Бондарчук?

Через Вангу — к звездам

Еще в 2015 году Константин Эрнст дал подробное интервью ТАСС, в котором признался космосу в любви. Оказалось, что в конце восьмидесятых он встречался с болгарской прорицательницей Вангой — и когда зашел разговор про Юрия Гагарина, она намекнула, что космонавт погиб не весной 1968 года, а прошедшей (на момент встречи) весной, то есть 1989 года. Идея настолько вдохновила будущего руководителя Первого канала, что он по приезду в Москву бросился писать об этом сценарий. Фильм еще до выхода «9 роты» порывался снять Федор Бондарчук, но не вышло — в итоге дебютный материал Эрнста до сих пор лежит в столе.

Поэтому когда в 2020 году Роскосмос решил показать всему миру, как мы можем за довольно короткий срок подготовить гражданского для реального полета в космос, разумеется, в проект включился Первый канал. Так возникла идея фильма «Вызов», посвященного девушке, которая внезапно готовится к отправке на МКС и совершает полет в космос.

— Знаете, если бы мне сказали, что ты должен посвятить год своей жизни и отправишься в космос, я бы сказал: готов три года посвятить своей жизни ради двух недель в космосе, — объяснил Эрнст. — Я хотел в космос с 10 лет, но, к сожалению, я не могу воспользоваться служебным положением, и в космос полетят совершенно другие люди.

Так что это за другие люди?

Кузьмина, Валешная и все-все-все

Известно, что на орбиту на пилотируемом корабле «Союз МС» собирается отправиться режиссер Клим Шипенко. С ним полетит профессиональная актриса и дублерша.

В том же сюжете Первого показали фрагменты самопроб актрис, которые читали письмо Татьяны Онегину из всем известного романа Александра Сергеевича Пушкина, чтобы попасть в проект. Среди них как не слишком популярные — Светлана Мироненко, Мария Валешная, Екатерина Кобба, Мария Феофанова, Анастасия Дубровина, Анна Карабаева, Виктория Сид, Ольга Шеина, так и суперзвезды: Светлана Ходченкова, Ольга Кузьмина и Светлана Иванова.

Из трех тысяч анкет отобрали двадцать — и в шорт-лист вошли Ольга Кузьмина и Мария Валешная. Именно эти девушки давали короткие комментарии в сюжете Первого канала, где были представлены как «избранные».

Ольгу Кузьмину зритель хорошо помнит по сериалу «Кухня», а еще проекту «Ледниковый период», который актриса уверенно выиграла в прошлом году как раз на Первом канале. В пользу Ольги даже антропометрия: она идеально подходит для полета на орбиту, ведь рост актрисы — 157 сантиметров. Габаритная Светлана Ходченкова, для сравнения, — 1,8 метра. Мы помним эффектные кадры сериала «Домашний арест», где Светлана показывает мастерство работы на пилоне — с такими ногами поместиться в кресле будет непросто.

Мы помним эффектные кадры сериала «Домашний арест», где Светлана показывает мастерство работы на пилоне — с такими ногами поместиться в кресле будет непросто. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«КП» удалось подтвердить, что Ольга Кузьмина находится в коротком списке кандидатов на съемки в «Вызове» и готовится к специальному обследованию и испытаниям.

Менеджмент Марии Валешной категорически отказался от комментариев, ничего не опровергая. Фото: кадр из фильма

Менеджмент Марии Валешной категорически отказался от комментариев, ничего не опровергая. Что, собственно, красноречиво может говорить только об одном — их связывают по рукам и ногам контрактные договоренности о неразглашении. Кстати, актриса параллельно работает с Климом Шипенко в фильме «Декабрь», где Сергея Есенина сыграет Александр Петров.

Утвержденные имена актрисы и ее дублерши, которые отправятся в космос, назовут в апреле.

— Сам по себе проект должен показать, что в случае необходимости отрасль сегодня способна за короткий период подготовить человека, который должен решить определенную задачу на орбите, но при этом не является профессиональным космонавтом, — подчеркнул глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. — Это потребуется нам в ближайшем будущем.

Зачем потребуется? Переезжаем на Марс? Третья мировая?

Все проще.

В 2022-2023 году Роскосмос планирует запустить программу космического туризма и предоставлять как минимум четыре места всем желающим побывать в космосе на коммерческой основе.

Если бы да Кабо

Попытки снять женщину в космосе в России уже были — в 1997 году Ольга Кабо и Наталья Громушкина прошли отбор на орбитальную станцию «Мир», чтобы сниматься там в картине Юрия Кары «Тавро Кассандры» по одноименной книге Чингиза Айтматова вместе с Владимиром Стекловым (тогда на роль первой актрисы в космосе претендовали Вера Глаголева, Амалия Мордвинова, Мария Миронова, Кристина Орбакайте и Алика Смехова). Из проекта Кабо выбыла — она забеременела дочерью Татьяной. Стеклов же продолжил подготовку в составе экипажа 28-й экспедиции вместе с командиром Сергеем Залетиным и Александром Калери. Он прошел все тесты блестяще, но кинокомпания приостановила финансирование фильма, бюджет которого должен был составить 200 миллионов долларов.

В 2015 году знаменитая британская певица Сара Брайтман и японский предприниматель и глава компании Space Travel Сатоши Такамацу начали подготовку для полета в космос в ЦПК им. Гагарина. Планировалось, что энтузиаст станет дублером Брайтман на МКС, но потом выяснилось, что он оплатил только тренировки в Звездном городке — 20 миллионов долларов (1,4 миллиарда рублей). Впоследствии и сама Сара отказалась от полета якобы по семейным обстоятельствам. Говорят, что на самом деле подвел спонсор, обещавшийся проплатить полет артистки — более 50 миллионов долларов (3,5 миллиарда рублей).

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