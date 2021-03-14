Ирина Апексимова мечтает получить звание заслуженной артистки ради прибавки к пенсии

55-летняя актриса гордится тем, что занимается любимым делом Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ирина Апексимова построила блестящую карьеру, реализовав себя и как артистка, и как режиссер. В 2016 году она возглавила Московский театр на Таганке, а несколько месяцев назад ей передали еще один театр - "Содружество актеров Таганки". Артистка полностью погружена в работу и при этом успевает сниматься в кино. Было время, когда она выходила на одну сцену с Евгением Евстигнеевым, Олегом Табаковым и Олегом Ефремовым.

За Ириной Апексимовой давно закрепилась репутация сильной и самодостаточной женщины. Сейчас она все время уделяет Театру на Таганке. За те годы, что 55-летняя актриса является директором, знаменитость провела большую работу.

"Я там строитель, прораб, надо мне переделать табличку на двери. Это моя задача, закончить эту коммунальную квартиру, чтобы это стал единый, большой театр, как это было исторически", - заявила артистка в программе "Однажды..." на телеканале НТВ.

По словам артистки, она гордится тем, что занимается любимым делом. Хотя и не выходит на сцену как актриса. "Иногда чувствую себя старухой театральной, потому что, когда говорю, что выходила на одну сцену с Евстигнеевым, Табаковым, Ефремовым, то на меня смотрят как на больную", - делится Апексимова.

Она более 30 лет в профессии. И теперь не прочь получить звание "Заслуженный артист Российской Федерации". "Когда выйду на отдых, то нужна будет прибавка к пенсии, особенно московская. Я думаю, неплохо бы получить звание хотя бы ради этого", - рассуждает знаменитость.

А еще она очень гордится единственной дочерью Дарьей от актера Валерия Николаева. В детстве девочка занималась балетом, а когда выросла, то взяла звучную фамилию прабабушки - Авратинская - и стала продолжательницей актерской династии, окончив Школу-студию МХАТ. Даша играет в Театре на Таганке. "Я строгая мама, иногда слишком строгая. С дочери спрос гораздо больше. Я горжусь тем, что она делает. Горжусь, как она за четыре года работы в театре выросла профессионально", - резюмировала Апексимова.