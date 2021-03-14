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Экономика14 марта 2021 17:35

Зарплату снизили, отпуск не дают: россияне пожаловались на ухудшение условий труда на удаленке

После перехода на дистанционную работу многие начальники стали строже
Евгений ПРОСКУРЯКОВ
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После перехода на дистанционную работу многие начальники стали строже

Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже год мы живем в условиях пандемии, изоляции и удаленки. И вот один из итогов пандемического года: каждый четвертый россиянин после перехода на дистанционную работу жалуется на снижение зарплаты. Это выяснили аналитики компании «Мегаплан», опросив полторы тысячи сотрудников российских организаций. Правда, дела плохи не у всех: у 15% счастливчиков зарплаты после перехода на удаленку даже выросли. У всех остальных доход остался прежним.

А вот контроля со стороны руководства на удаленке стало больше. Оно и понятно: строгий начальник ни за что не поверит, что подчиненный будет работать в полную силу, если не стоять у него над душой. Больше половины сотрудников компаний посетовали, что шеф стал внимательнее за ними следить. Одним приходится отчитываться о начале рабочего дня, за другими следят с помощью специальных программ. И покой им только снится: больше 40% сотрудников рассказали, что во время удаленки начальство не дает отпуска или сократило их продолжительность. Зачем тебе отдыхать, коли ты и так дома сидишь? А что еще хуже – в каждой пятой компании отказываются давать удаленным сотрудникам больничные.

Впрочем, как показал опрос, в большей части компаний за пандемический год условия работы не ухудшились. Самые сознательные боссы даже на дистанционке не дистанцировались от Трудового кодекса. И на том спасибо.

КСТАТИ

За что штрафуют на удаленке

Как показал опрос, в каждой седьмой российской компании после перехода на дистанционную работу ввели новые штрафы. Вот за что удаленных сотрудников чаще всего бьют рублем:

45,8% - не выполнил задачу в срок

20,8% - ушел с рабочего места, не предупредив шефа

19,2% - слишком долго не отвечал на вопрос начальника

12,5% - опоздал на работу (поздно авторизовался в системе учета рабочего времени)

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как изменились на дистанционке...

…зарплаты

27,9% - зарплата снизилась.

15% - доходы выросли.

57,1% - не изменилась.

…штрафы

13,6% - из-за удаленки работодатель ввел новые штрафы

28,2% - штрафы в нашей компании были и раньше

58,2% - нас не наказывают рублем

…отношение к отпускам

18,1% - отпуск в нашей компании отменили

11,8% - уйти в отпуск стало сложнее

10,8% - руководство ограничило продолжительность отдыха

59,2% - отпускают, как и раньше

По данным «Мегаплана». Опрошено 1546 сотрудников российских компаний.

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