Как интервью принца Гарри и Меган Маркл взорвало мир, почему на Евровидение поедет именно Манижа и когда начнется война в Донбассе

1 место. Я мстю и мстя моя страшна. Принц Гарри и Меган Маркл дали скандальное интервью Опре Уинфри за 6 млн долларов

Этот подкаст не просто на первом месте по прослушиваниям, а с огромным отрывом. Вот, казалось бы, какое дело нам до королевской семьи Великобритании? Ан нет. Сергей Мардан объясняет, почему происходящее у них там так волнует нас здесь (слушать)

2 место. Торжество толерантности. На Евровидение от России поедет бодипозитивная певица из Душанбе Манижа

Вторая главная тема недели - новая участница от России на Евровидении. Все не упустили высказаться о её кандидатуре. Вот мнение нашего постоянного колумниста Сергея Мардана (слушать)

3 место. «Родители боялись, что я что-то себе сломаю»: блогер Кирилл Колесников рассказал, как набрал 23 миллиона подписчиков в TikTok

В эксклюзивном интервью Радио «Комсомольская правда» 23-летний тиктокер Кирилл Колесников рассказал, как развивается паркур в России, для чего нужны соцсети и как устроен TikTok изнутри (слушать)

4 место. Владимир Сунгоркин: Зеленский хочет поднять свой рейтинг, начав войну на Донбассе

Главный редактор «Комсомольской правды» рассказывает, к чему могут привести атаки украинских вооруженных сил на Донбассе, какая «мягкая сила» России присутствует на Украине, возможно ли контролировать соцсети и достойна ли Манижа представлять нашу страну на Евровидении (слушать)

5 место. Никита Кричевский: Со времен Хрущева абсолютно все экономические реформы в стране проваливались из-за противодействия бюрократии

Известный экономист Никита Кричевский сравнивает Горбачева и Мишустина и рассказывает о советских законах, повлиявших на развал страны (слушать)

6 место. Превратилось ли Евровидение в политическое шоу фриков

Режиссер Юрий Грымов обсуждает вместе с продюсером Виктором Дробышем, какие шансы у Манижи победить на Евровидении (слушать)

7 место. Олег Кашин: Священная для каждого русского человека сцена Евровидения теперь будет осквернена ЛГБТ-таджичкой Манижей

Мнение об участнице Евровидения от России от публициста Олега Кашина (слушать)

8 место. Кому на Руси жить хорошо: битва в Clubhouse Олега Кашина и Виктора Баранца

Осваиваем новые технологии. Устроили в Clubhouse батл между легендой «Комсомольской правды» Виктором Баранцом и одним из лучших публицистов современности Олегом Кашиным. Поскольку в диалоге на равных участвовали и другие пользователи Clubhouse, получилось очень неожиданно (слушать) (да, мы записали)

9 место. Игорь Стрелков: Наступление Украины на Донбасс готовится и скорее всего начнется в первой-второй декаде апреля

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают вместе с экс-министром обороны ДНР Игорем Стрелковым подготовку Украины к наступлению на Донбасс и санкции США и Европы против России за это (слушать)

10 место. В чем особенность третьей российской вакцины от COVID-19 «КовиВак»

Россия - единственная страна в мире, где разработаны 3 собственные вакцины от коронавируса. Мария Баченина сравнивает российские вакцины и рассказывает об их плюсах и минусах (слушать)