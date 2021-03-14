Полыхающий замок людоеда и блинная Олимпиада: Масленица в России в лучших фото

Бакшевская масленица в Московской области
Фото: Иван МАКЕЕВ
В 2021 году Масленица выпала на начало марта. С 8 по 14 число русские люди по всей стране веселились на городских ярмарках и гуляньях.
Масленица – один из самых любимых праздников русского народа, самый весёлый, разгульный, и все его ждали с нетерпением. Масленицу величали честной, широкой, весёлой. Называли этот праздник проводами зимы и встречей весны.
Бакшевская масленица в Московской области
Фото: Иван МАКЕЕВ
Масленица – сырная неделя – справляется за семь недель до Пасхи. Ждали ее всегда с нетерпением. На Государевом дворе за неделю уже были готовы запасы сыра, масла, сметаны. Всех, кто возвращался во Дворцовую вотчину из поездки, спрашивали: «Не везешь ли Масленицу?»
Бакшевская масленица в Московской области
Фото: Иван МАКЕЕВ
Чучело Масленицы, а вернее чучело Зимы - это символ болезней, неудач, холода, невзгод. Его сжигают, а вместе с ним сжигаются болезни, неурядицы и проблемы! В этом году в в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области решили не мелочиться и спалили...целый замок. В честь наступающей весны и скорой победы на пандемией.
В Никола-Ленивце Масленицу проводили сожжением гигантского "замка корона-людоеда"
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Перфоманс "Масленица. Вакцинация" длился весь день
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Представление длилось "весь день, как один большой спектакль"
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Древние славяне придавали особое значение дням, которые мы сейчас называем масленичной неделей.
Бакшевская масленица в Московской области
Фото: Иван МАКЕЕВ
Понедельник – встреча, вторник – заигрыши, среда – лакомка, четверг – широкий разгул, пятница – тещины вечерки, суббота – золовкины посиделки, воскресенье – прощеный день.
В понедельник встречали Масленицу. В этот день из соломы делали чучело, надевали на него старую женскую одежду, и с пением возили на санях по деревне.
Бакшевская масленица в Московской области
Фото: Иван МАКЕЕВ
Вторник на масленичной неделе назвался "заигрыши". Считалось, что именно в этот день хорошо искать себе жениха или невесту.
Среда - зовется Лакомкой. В этой день пуще прежнего объедаться блинами, а женатым мужчинам ходить к теще на блины. в свою очередь тещи старались посытнее накормить своих зятьев.
Масленица в Екатеринбурге. Фото: Ирина Смирнова
Кстати сказать, в этом году самый большой масленичный блин на Дальнем Востоке испекли на Сахалине. Символ солнца получился диаметром 2,5 метра и весом около 15 кг.
Четверг с давних времен зовется - "широким" или же "разгуляем". В этот день с гор катались, в кулачных боях участвовали, по ледяным столбам вскарабкивались и продолжали есть блины.
Масленица в Санкт-Петербурге
Фото: Олег ЗОЛОТО
По примеру давних традиций, народные гуляния устроили в Сочи. Среди главных дисциплин блинной Олимпиады стали - заплывы моржей, семейные соревнования по метанию «блинчиков» – эстафета по запуску морских камней над водной поверхностью на наибольшее количество касаний.
Пятница зовется "тещины вечерки". Попотчевав зятьев, теперь теща шла в гости. В свою очередь зять, если не сам пек блинчики, то должен был веселить родную тещу шутками и представлениями. Он оказывал ей почет и уважение, пригласив ее к себе на блины. Теща еще с вечера передавала зятю утварь для выпекания блинов и муку. Веселья, да забавы не прекращались и в этот день.
Масленица в Санкт-Петербурге
Фото: Олег ЗОЛОТО
Суббота именуется "заловкины посиделки". Молодые невестки приглашали в гости к себе золовок - сестер мужа и других его родственников. Невестка должна была подарить золовке какой-нибудь подарок. Играми и потехами развлекали друг друга молодые парни и девушки до позднего вечера.
Масленица в Санкт-Петербурге
Фото: Артем КИЛЬКИН
Воскресенье – «прощеный день» или «Целовальник». Последний день Масленицы — Прощёное воскресенье. Все близкие люди просили друг у друга прощения за все причиненные за год неприятности и обиды. Прощение заключалось троекратным поцелуем и низким поклоном. После обеда чучело Масленицы сжигали.
Бакшевская масленица в Московской области
Фото: Иван МАКЕЕВ
Одним из ярких в этом году стало сожжение чучела в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области. В честь празднования Масленицы сожгли гигантский 24-метровый замок из лозы. В проводах зимы приняли участие сотни человек.
Масленица в Самаре
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Весело провожали масленицу и на главной площади в Апатитах. В городе прошла яркая и интересная Арт-Масленица, которую в Заполярье привез телеведущий Андрей Малахов. Вместе с ним прибыл целый арт-десант: директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова, певицы Анита Цой и Анна Седокова, блогер Dava и диджей Groove.
Масленица в Самаре
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Прощай Масленица,
Прощай, голубушка!
Пересмешница!
Прощай, Дунюшка!
Поезжай со двора, прошла твоя пора!
Масленица в Барнауле
Фото: Олег УКЛАДОВ
Масленица в Барнауле
Фото: Олег УКЛАДОВ
Масленица в Дзержинске. Фото: Александр Воложанин
Масленица в Дзержинске. Фото: Александр Воложанин
Масленица в Дзержинске. Фото: Александр Воложанин