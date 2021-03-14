Полыхающий замок людоеда и блинная Олимпиада: Масленица в России в лучших фото

Бакшевская масленица в Московской области Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2021 году Масленица выпала на начало марта. С 8 по 14 число русские люди по всей стране веселились на городских ярмарках и гуляньях.

Масленица – один из самых любимых праздников русского народа, самый весёлый, разгульный, и все его ждали с нетерпением. Масленицу величали честной, широкой, весёлой. Называли этот праздник проводами зимы и встречей весны.

Бакшевская масленица в Московской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Масленица – сырная неделя – справляется за семь недель до Пасхи. Ждали ее всегда с нетерпением. На Государевом дворе за неделю уже были готовы запасы сыра, масла, сметаны. Всех, кто возвращался во Дворцовую вотчину из поездки, спрашивали: «Не везешь ли Масленицу?»

Бакшевская масленица в Московской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Чучело Масленицы, а вернее чучело Зимы - это символ болезней, неудач, холода, невзгод. Его сжигают, а вместе с ним сжигаются болезни, неурядицы и проблемы! В этом году в в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области решили не мелочиться и спалили...целый замок. В честь наступающей весны и скорой победы на пандемией.

В Никола-Ленивце Масленицу проводили сожжением гигантского "замка корона-людоеда" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Перфоманс "Масленица. Вакцинация" длился весь день Фото: Михаил ФРОЛОВ

Представление длилось "весь день, как один большой спектакль" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Древние славяне придавали особое значение дням, которые мы сейчас называем масленичной неделей.

Бакшевская масленица в Московской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Понедельник – встреча, вторник – заигрыши, среда – лакомка, четверг – широкий разгул, пятница – тещины вечерки, суббота – золовкины посиделки, воскресенье – прощеный день.

В понедельник встречали Масленицу. В этот день из соломы делали чучело, надевали на него старую женскую одежду, и с пением возили на санях по деревне.

Бакшевская масленица в Московской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Вторник на масленичной неделе назвался "заигрыши". Считалось, что именно в этот день хорошо искать себе жениха или невесту.

Среда - зовется Лакомкой. В этой день пуще прежнего объедаться блинами, а женатым мужчинам ходить к теще на блины. в свою очередь тещи старались посытнее накормить своих зятьев.

Масленица в Екатеринбурге. Фото: Ирина Смирнова

Кстати сказать, в этом году самый большой масленичный блин на Дальнем Востоке испекли на Сахалине. Символ солнца получился диаметром 2,5 метра и весом около 15 кг.

Четверг с давних времен зовется - "широким" или же "разгуляем". В этот день с гор катались, в кулачных боях участвовали, по ледяным столбам вскарабкивались и продолжали есть блины.

Масленица в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

По примеру давних традиций, народные гуляния устроили в Сочи. Среди главных дисциплин блинной Олимпиады стали - заплывы моржей, семейные соревнования по метанию «блинчиков» – эстафета по запуску морских камней над водной поверхностью на наибольшее количество касаний.

Пятница зовется "тещины вечерки". Попотчевав зятьев, теперь теща шла в гости. В свою очередь зять, если не сам пек блинчики, то должен был веселить родную тещу шутками и представлениями. Он оказывал ей почет и уважение, пригласив ее к себе на блины. Теща еще с вечера передавала зятю утварь для выпекания блинов и муку. Веселья, да забавы не прекращались и в этот день.

Масленица в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Суббота именуется "заловкины посиделки". Молодые невестки приглашали в гости к себе золовок - сестер мужа и других его родственников. Невестка должна была подарить золовке какой-нибудь подарок. Играми и потехами развлекали друг друга молодые парни и девушки до позднего вечера.

Масленица в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Воскресенье – «прощеный день» или «Целовальник». Последний день Масленицы — Прощёное воскресенье. Все близкие люди просили друг у друга прощения за все причиненные за год неприятности и обиды. Прощение заключалось троекратным поцелуем и низким поклоном. После обеда чучело Масленицы сжигали.

Бакшевская масленица в Московской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Одним из ярких в этом году стало сожжение чучела в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области. В честь празднования Масленицы сожгли гигантский 24-метровый замок из лозы. В проводах зимы приняли участие сотни человек.

Масленица в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Весело провожали масленицу и на главной площади в Апатитах. В городе прошла яркая и интересная Арт-Масленица, которую в Заполярье привез телеведущий Андрей Малахов. Вместе с ним прибыл целый арт-десант: директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова, певицы Анита Цой и Анна Седокова, блогер Dava и диджей Groove.

Масленица в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прощай Масленица,

Прощай, голубушка!

Пересмешница!

Прощай, Дунюшка!

Поезжай со двора, прошла твоя пора!

Масленица в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Масленица в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Масленица в Дзержинске. Фото: Александр Воложанин

Масленица в Дзержинске. Фото: Александр Воложанин