Налоговая получит доступ к банковской тайне: что это изменит

Теперь ФНС может узнать почти все - от информации о счетах до паспортных данных Фото: Shutterstock

Все тайное рано или поздно становится явным. Особенно если до этой тайны хочет добраться налоговая. С 17 марта вступает в силу закон «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса РФ» - именно он и дает сотрудникам ФНС так называемый расширенный доступ к банковской тайне. По новому закону налоговики имеют право запрашивать у банка копии паспортов клиентов, подробную информацию об их операциях, документы об открытии, ведении и закрытии счета и т. д.

- Слухи о том, что налоговая хочет получить доступ к банковской тайне россиян, ходили уже два-три года. Так что ничего неожиданного не произошло: рано или поздно это должно было случиться. Возможно, процесс ускорился из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Все это - результат политики последних лет, направленной на «обеление» экономики, повышение ее прозрачности, - говорит Аркадий Брызгалин, руководитель группы компаний «Налоги и финансовое право».

Раньше налоговые органы тоже могли запрашивать у банков информацию о клиентах. Но когда налоговики требовали слишком много подробностей, некоторые банки под предлогом защиты банковской тайны отказывались делиться информацией. Сейчас никаких отговорок у банков не осталось: с 17 марта они обязаны выполнить требование налоговой и предоставить ей все имеющиеся у них данные об организациях и индивидуальных предпринимателях.

Что касается данных о физических лицах, то некоторые ограничения законодатели все-таки сохранили. Банковскую тайну обычных россиян, в том числе самозанятых, налоговая может требовать у банка только в рамках налоговой проверки и только при согласии руководителя вышестоящего налогового органа. Но долго ли сохранится такое положение вещей, пока неизвестно.

- Налоговые органы давно выпрашивают у законодателя право запрашивать у банков информацию о физических лицах без каких-либо ограничений, - говорит Аркадий Брызгалин. - Многие безналичные расчеты проходят мимо бюджета, государство об этом знает и хочет навести порядок. Например, вы не зарегистрированы как ИП или самозанятый, но регулярно получаете на свою карточку переводы. Это повод для проверки: откуда деньги, почему вы не платите налоги. А потом на вас подают в суд. И выигрывают - таких случаев уже немало, а станет еще больше.

По словам Аркадия Брызгалина, сейчас налоговики в основном проверяют доходы россиян, но потом дело дойдет и до расходов. Купил дорогую машину при официальной зарплате в 20 тысяч - попал на карандаш к налоговой, объясняйся, откуда денежки. Не смог объяснить - значит, получил неучтенный доход и плати налог с разницы.