14 марта празднуем день числа «Пи» - самого загадочного числа в мире

В Пи-раздник принято печь Пи-роги Фото: Shutterstock

Выражаясь научным языком, число «Пи» (π) – это отношение длины окружности к ее диаметру. Простая вроде бы вещь, но волнует умы математиков с глубокой древности. И продолжает волновать. До такой степени, что ученые договорились отмечать праздник этого числа «Пи-день». И уже более 30 лет отмечают 14 числа 3-го месяца. То есть 14 марта. Эту дату можно записать как 3.14, что соответствует наиболее распространенному - приближенному - значению числа "Пи".

Особо продвинутые начинают праздновать «Пи-день» еще ночью – в 1 час 59 минут и 26 секунд по местному времени, что символизирует 3,1415926. То есть, число «Пи», записанное с точностью 7 знаков после запятой.

В нынешнем году математический праздник совпал с языческим – с масленицей, в процессе которой принято есть блины – круглые изделия, в которых «Пи» - неотъемлемая часть. И водить хороводы - естественно, по кругу. Некоторые математики – особенно на западе – вместо блинов пекут круглые Пи-роги.

И совсем уж мистическое совпадение: праздник числа «Пи» попадает на день рождения Альберта Эйнштейна, который фанатично использовал число «Пи» в своих работах.

Легенды же гласят, что о числе «Пи» знали еще вавилонские жрецы. Использовали при строительстве Вавилонской башни. Но не смогли точно вычислить значение числа и от этого не справились с проектом. Сам символ числа «Пи» - π - впервые использовал в своих трудах в 1706 году математик Уильям Джон (William Jones). Но реально он прижился после 1737 года благодаря стараниям шведского математика Леонарда Эйлера (Leonhard Euler).

Древний Египетский папирус (The Rhind Papyrus) 1650 года до нашей эры, в котором описан приблизительный способ вычисления числа «Пи»: он давал значение в 3,16049.

Отмечать «Пи-день» придумал американский физик Ларри Шо (Larry Shaw). Ведь и в людях скрыто число "Пи" - во всех без исключения. Где? Легко догадаться. В круглых зрачках наших глаз.

ДЛИННЕЕ, ЕЩЕ ДЛИННЕЕ

Количество знаков после запятой в числе «Пи» множится год от года.

Двух знаков после запятой в числе «Пи» вполне хватает для бытовых вычислений. Где-то, например, в космической баллистике, их - знаков - нужно больше. Но десяти – 3,145926535 - хватило бы для любых задач. Тем не менее люди просто из кожи вон лезут, чтобы определить как можно больше знаков после запятой. Соревнуются друг с другом.

В 2010 году математик Николас Чже (Nicholas Sze) из компании Yahoo вычислил в числе «Пи» два квадрильона знаков - два, умноженное на десять в пятнадцатой степени. Это - очень много. Если бы ширина каждого знака была бы всего один миллиметр - только в лупу разглядывать, число «Пи» вытянулась бы аж на 2 миллиарда километров. И его конец высовывался бы за пределы Солнечной системы.

Рекорд наверняка побьют, поскольку знаков после запятой в числе «Пи» бесконечное множество. При чем такое, в котором последовательность этих знаков не повторяется. Как считают некоторые видные физики и математики, например Дэвид Бейли, Питер Борвин и Саймон Плофе (David Bailey, Peter Borewin, Simon Plouffe), их - повторений не найти никому и никогда. Хоть испиши знаками всю Вселенную. И в этом ученые видят некую срытую мистику. Полагают, что в числе «Пи» зашифрован бесконечный первородный хаос, ставший потом гармонией. И содержится намек на то, что Вселенная все-таки бесконечна.

В числе «Пи» бесконечное число знаков после запятой.

Не так уж много мистики в том, что в записи числа «Пи» задействованы все десять цифр – от 0 до 9. Завораживает другое: их там почти поровну. Проверка на компьютере, к примеру, показала: в первых 240 миллиардах знаков после запятой каждая цифра встречается примерно по 20 миллиардов раз. Почему-то верится, что подобная закономерность сохранится и дальше – в бесконечности.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

22/7 – так вычислял число «Пи» Архимед в III веке до нашей эры.

355/113 - так вычисляли число «Пи» в Китае более полутора тысяч лет назад.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Обнаружена планета «Пи»

Астрономы большой группы - 29 человек, которыми руководили ученые из Массачусетского технологического института (MIT) во главе с Прайвалом Нираулой (Prajwal Niraula), сообщили в The Astronomical Journal: у красного карлика K2-315, он же EPIC 24963167, имеется весьма примечательная планета, получившая официальное обозначение K2-315b. Один оборот вокруг своей звезды она совершает за 3,14 дня. Мимо чего не смогли пройти авторы «открытия», которые в своей статье дали другое название обнаруженной планете - «π Earth» (пи-Земля).

Год на обнаруженной планете длится π -дней.

Планета «π Earth» расположена в 186 световых годах от нас. Размером она почти что с Землю – радиус планеты 0,95 земного. Подробнее – в нашем материале.

ШУТКА

Закон об изменении числа «Пи»

В 1998 году число «Пи» стало объектом первоапрельской шутки. Журнал New Mexicans for Science and Reason разместил на своем сайте сообщение о том, что власти американского штата Алабама законодательно утвердили поправки к числу «Пи». И с 1 апреля 1998 года значение в 3,14 будет заменено на библейское число 3,0 - более угодное Богу. Шутка удалась. Масштаб ее оценили непосредственно власти Алабамы, которые получили сотни гневных писем.

Первое апреля, кстати, совсем близко. О других удачных шутках читайте в нашем материале.