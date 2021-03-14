Вакцинация от коронавируса в Великий пост: можно ли, и на что обращать внимание

Эксперты пояснили, как питание сказывается на выработке защитных антител и особенностях вакцинации от коронавируса в Великий пост Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 марта у верующих начинается Великий пост, который продлится в этом году до 1 мая, праздника Пасхи. Пожалуй, впервые в истории религиозный пост совпадает с важнейшим медицинским «марафоном» - массовой кампанией по вакцинации от коронавируса. При этом известно, что особенности питания сказываются на работе иммунной системы, в том числе - на процессе выработки защитных антител после прививки, напоминают врачи. Что важно знать верующим, стоит ли как-то скорректировать свое поведение в этом году, «Комсомолка» узнала у экспертов.

ИММУННАЯ СИСТЕМА НУЖДАЕТСЯ В БЕЛКЕ

- Чтобы организм нормально защищался от инфекций, должны синтезироваться иммунные клетки, определенные антитела. А для полноценного синтеза антител важно правильное питание, - говорит заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Елена Волчкова. Если человек не получает достаточное количество белковой пищи, то адекватной выработки антител не будет, предупредила врач-инфекционист, выступая на одном из «круглых столов», посвященных борьбе с коронавирусной инфекцией. Больше всего легкоусвояемого белка содержат животные продукты: мясо, рыба, яйца. «Вегетарианцы в этом смысле в более уязвимом положении», - отметила тогда Елена Васильевна. Верующих, которые держат строгий пост с полным исключением животных продуктов, с медицинской точки зрения можно приравнять к «временным» вегетарианцам.

ЗАМЕНА ЕСТЬ, НО РАБОТАЕТ НЕ ВСЕГДА

В принципе, животный белок, необходимый для синтеза защитных антител, в определенной степени можно заменять растительным, говорят врачи. Им богаты такие продукты:

- бобовые: соя, фасоль, горох, чечевица, нут;

- орехи и семена (кунжут, семечки подсолнечника, тыквенные семечки);

- крупы, в первую очередь гречка и пшенка;

- грибы.

«Однако белок из животных продуктов усваивается гораздо лучше», - подчеркивает профессор Елена Волчкова. Так, скажем, чтобы организм после переработки получил одно и то же количество протеина (белка), растительной пищи нужно съесть в 3-4 раза больше по объему, чем животной. Это серьезная нагрузка на систему пищеварения. Поэтому людям, у которых есть какие-либо заболевания желудочно-кишечного тракта, рекомендуется обязательно употреблять диетический животный белок, в первую очередь нежирные сорта мяса птицы и рыбу.

НЮАНСЫ ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

- У людей старшего возраста снижается способность к перевариванию и усвоению белка. Поэтому в их рационе обязательно должен быть именно животный белок, - рассказала «КП» врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева. Специалисты отмечают, что иммунная система с возрастом тоже работает слабее. Поэтому дефицит поступления и усвоения белка в организме может быть особенно чувствителен для эффективности вакцины. То есть, чем меньше в питании человека преклонного возраста будет животного белка, тем менее работоспособной может оказаться прививка против коронавируса.

Что касается растительного белка, то, по словам доктора Пугачевой, богаче всего им бобовые и орехи. «В крупах тоже достаточная доля белка, но если в них 5 — 7% на 100 г, то в бобовых, почти как в мясе, белок может достигать 20-ти г на 100 г бобовых». Однако, напомним, усваивается белок из той же фасоли или гороха на 30-40% меньше, чем из мяса, рыбы или яиц.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Строгий пост с полным отказом от животной пищи может в той или иной степени сказаться на интенсивности выработки антител после прививки против коронавируса, считают эксперты. На сегодня нет данных о том, что у постящихся вакцина вообще не сработает или будет защищать ощутимо хуже. Однако такой риск потенциально выше у людей старшего возраста и с заболеваниями ЖКТ. В то же время именно для таких пациентов ковид представляет самую большую опасность, и вакцинация необходима в первую очередь. Поэтому иммунологи советуют сосредоточиться на духовной составляющей поста и воспользоваться послаблениями в плане рациона. А именно, включать в него животный белок - как минимум в течение 7-10 дней после укола вакцины.

КСТАТИ

Добавьте витамин D

Известно, что на выработку антител также негативно влияет дефицит витамина D, напоминает врач-инфекционист Елена Волчкова. Сейчас недостаток солнечных дней, и этого витамина не хватает большинству из нас. Из продуктов им богата опять же животная пища, которую обычно исключают в пост: печень трески, желток яйца и др. Эффективной заменой могут стать препараты с витамином D. В качестве профилактической дозы (если вы не сдавали анализы на уровень витамина в крови) взрослым людям рекомендуется 1000 - 2000 международных единиц, или 25-50 мкг витамина в сутки, дозировка указывается на упаковке препарата. Важно: людям с заболеваниями почек прием витамина D в виде препаратов противопоказан.