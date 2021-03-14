Наталья Варлей устроила публичную перепалку с 95-летним композитором Александром Зацепиным

73-летняя актриса учинила разборки прямо во время съемок Фото: Борис КУДРЯВОВ

Наталья Варлей стала известной на всю страну после выхода на экраны фильма Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" в 1967 году. Комедия полюбилась миллионам россиян не только благодаря игре актеров, но и музыке, которую написал композитор Александр Зацепин, 10 марта отметивший свое 95-летие. Недавно стало известно, что знаменитую "Песенку про медведей" могла бы исполнить Варлей.

Александр Зацепин написал бесчисленное количество хитов для отечественных знаменитостей, а также советских картин. Одну из самых известных его работ, "Песенку про медведей", должна была исполнять Наталья Варлей.

По ее словам, режиссер картины "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" Леонид Гайдай отслушал разные варианты, но затем решил остановить свой выбор на ней. "Когда стали записывать «Песню про медведей», то пробовались разные певицы, например, Нина Бродская. Гайдаю все не нравилось, они были слишком профессиональные. И вдруг он говорит: «Наташ, запиши». Я пошла и сделала, после чего услышала: «В картине будешь петь ты»", - рассказала 73-летняя артистка во время съемок программы "Сегодня вечером" на Первом канале.

Наталья отметила, что эпизод с ее фонограммой вошел в фильм, и картина была уже практически готова. Но неожиданно в ситуацию вмешался Зацепин. "Саша привел Аиду Ведищеву и сказал: «Она поет лучше». Тут уж ничего не поделаешь", - посетовала Варлей.

Однако присутствовавший при этом 95-летний Зацепин опроверг актрису. По его словам, сначала записалась Аида, а после Гайдай предложил попробовать главную героиню. "Мы потом послушали и решили, что споет Ведищева", - заявил мэтр.

"Но это не так! Мы сняли уже все", - не прекращала возмущаться Варлей.

Интересно, что у самой Ведищевой другой взгляд на эту историю. В нескольких интервью она обвиняла Варлей в том, что та присвоила себе ее популярность. Когда на одной из телепередач Ведищеву спросили, почему она пела вместо Натальи, та ответила: "Кроме смазливой мордашки у Варлей ничего не было. Она ничего не умела!".

К слову, некоторое время назад Варлей поделилась подробностями происходящего на съемках культовым фильма. Ей удалось вытянуть счастливый билет. Ведь на роль студентки Нины претендовали порядка 500 актрис, среди которых были признанные красавицы советского кинематографа Наталья Фатеева, Наталья Кустинская, Надежда Румянцева, Лариса Голубкина.

Правда, ее героиня говорит голосом Румянцевой. Сама Наталья озвучила всего лишь несколько реплик. Незадолго до смерти Гайдай признался: "Ты знаешь, я до сих пор не могу себе простить того, что озвучил тебя Надей! Я помню, как ты плакала. Надя - блестящая актриса, но она пробовала скопировать твои интонации, и все равно слышно, что это Надя, хоть и молодая, но все-таки старше тебя на 10 лет. Это не имело смысла. Наташа! Ты прости меня!".