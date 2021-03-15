Анекдоты: Женщина никогда не знает, чего она хочет, но не успокоится, пока этого не добьется

Объявление.

«Потерял стыд и совесть. Нашедшего прошу не возвращать. Жизнь наконец-то стала налаживаться!»

* * *

- Дорогой, пожелай мне что-нибудь приятное на ночь.

- Приятного аппетита!

* * *

Друг подарил мне на день рождения кружку с голой бабой.

Жена разбила кружку. А бабу прогнала…

* * *

Нравится мне, что везде стоят дозаторы с антисептиком. Не то чтобы я сильно заботился о здоровье, просто люблю зловеще потирать руки.

* * *

- Оль, чем это у нас тут так воняет?

- Это моя любовь к тебе сдохла, Вася.

* * *

Обливание холодной водой дарит бодрость!

Причем совершенно все равно, кого ты обливаешь...

* * *

Раньше при встрече снимали шляпу. Сейчас достают из уха наушник.

В знак особого уважения достают два.

* * *

Главным тренером сборной России по футболу назначен Сидоров Петр Васильевич - учитель физкультуры из Мытищ, с оплатой по 12-му разряду единой тарифной сетки.

Как пояснили в Российском футбольном союзе: если не видно разницы, зачем платить больше?

* * *

И почему мужчины так боятся женщин? Ну что мы можем сделать? Ну настроение испортить, ну жизнь сломать. И все…

* * *

Жена привела вторую кошку.

Первая кошка считает, что лучше бы я привел вторую жену.

* * *

- Муж хотел завести любовницу… Я отговорила: «Мол, дорого, не потянем»… Лучше я заведу любовника… Лишняя копейка в доме не помешает!

* * *

По статистике, люди грабят банки намного реже, чем банки грабят людей.

* * *

Что делает в момент опасности женщина за рулем?

Она за ним прячется…

* * *

- Как дела?

- Да знаешь, не очень: зарплата невысокая, и платят нестабильно. А у тебя?

- Да у меня отлично: зарплата высокая, и ее стабильно не платят!

* * *

Если вы переживаете, что у вас не всегда все хорошо получается, помните, что Бог создал и Гавайи, и Нахапетовку.