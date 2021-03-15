Анекдоты: Женщина никогда не знает, чего она хочет, но не успокоится, пока этого не добьется

Объявление.
«Потерял стыд и совесть. Нашедшего прошу не возвращать. Жизнь наконец-то стала налаживаться!»
* * *
- Дорогой, пожелай мне что-нибудь приятное на ночь.
- Приятного аппетита!
* * *
Друг подарил мне на день рождения кружку с голой бабой.
Жена разбила кружку. А бабу прогнала…
* * *
Нравится мне, что везде стоят дозаторы с антисептиком. Не то чтобы я сильно заботился о здоровье, просто люблю зловеще потирать руки.
* * *
- Оль, чем это у нас тут так воняет?
- Это моя любовь к тебе сдохла, Вася.
* * *
Обливание холодной водой дарит бодрость!
Причем совершенно все равно, кого ты обливаешь...
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Раньше при встрече снимали шляпу. Сейчас достают из уха наушник.
В знак особого уважения достают два.
* * *
Главным тренером сборной России по футболу назначен Сидоров Петр Васильевич - учитель физкультуры из Мытищ, с оплатой по 12-му разряду единой тарифной сетки.
Как пояснили в Российском футбольном союзе: если не видно разницы, зачем платить больше?
* * *
И почему мужчины так боятся женщин? Ну что мы можем сделать? Ну настроение испортить, ну жизнь сломать. И все…
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Жена привела вторую кошку.
Первая кошка считает, что лучше бы я привел вторую жену.
* * *
- Муж хотел завести любовницу… Я отговорила: «Мол, дорого, не потянем»… Лучше я заведу любовника… Лишняя копейка в доме не помешает!
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По статистике, люди грабят банки намного реже, чем банки грабят людей.
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Что делает в момент опасности женщина за рулем?
Она за ним прячется…
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- Как дела?
- Да знаешь, не очень: зарплата невысокая, и платят нестабильно. А у тебя?
- Да у меня отлично: зарплата высокая, и ее стабильно не платят!
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Если вы переживаете, что у вас не всегда все хорошо получается, помните, что Бог создал и Гавайи, и Нахапетовку.