«Локомотив» больше не середняк, «Сочи» больше, чем фарм-клуб: Лига получила двух ярких бойцов

Скажи кто-нибудь год назад, что «Локомотив» и «Сочи» в очной встрече будут делить четвёртую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, можно было смело смеяться в лицо. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Скажи кто-нибудь год назад, что «Локомотив» и «Сочи» в очной встрече будут делить четвёртую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, можно было смело смеяться в лицо. Выше статуса «фарм-клуба» команду с берегов Чёрного моря никто не воспринимал. Но вот 22-й тур чемпионата, дело близится к развязке, а «Сочи» всерьёз засматривается на европейскую арену. Владимира Федотова воспринимают не иначе, как волшебника, а экс-зенитовцев не просто, как отработанный материал, который путешествует по Лиге на буксируемом авто, а как вполне себе самодостаточных футболистов, способных обеспечить команде те самые виды на Лигу Европы.

Всё это только прибавило ценности победы «Локомотива» над сочинцами. «Локо», который с момента рестарта только и кричит: «Не сбрасывайте нас со счетов», включился в борьбу за Европу, и шанс выбить из гонки прямого конкурента был весьма и весьма заманчив.

Свой шанс подопечные Николича стали реализовывать с первых минут. Главное, чего удалось добиться «Локомотиву» за зимний перерыв — стройности игры. Выход из обороны в одно-два касания и переход в атаку с помощью разрезающих передач требует большого взаимопонимания футболистов друг с другом. Пока хватало сил, «Локо» душил соперника высоким прессингом, старался забирать мячи на половине поля гостей и тут же создавать комбинации «на троих» с обязательным вырезом в штрафную для группы атаки.

Первый гол красно-зелёных вообще получился максимально показательным. «Локомотив» воспользовался ошибкой «Сочи» при прессинге и выдал красоту: сначала свёл на нет все попытки отбора мяча, а затем Жемалетдинов чётко по центру отсёк оборону гостей и вывел Камано на рандеву с Джанаевым. Гвинеец парашютом отправил мяч в ворота и открыл счёт в матче. Всё тот же Камано удвоил преимущество «Локо» и стал, наверное, главным героем матча., а может быть, и главной надеждой красно-зелёных на остаток сезона.

Три очка «Локомотива» и невезение «Сочи» раскалили интригу до предела. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Окончательно убил интригу в матче Фёдор Смолов, который вышел на замену и сделал счёт на табло, наверное, слишком крупным для более-менее равной игры — 3:1.

Безусловно, игру с «Локо» «Сочи» обязан занести себе в актив. Гости действовали очень организовано и продумано, осмысленно выходили из-под прессинга «Локо» в первом тайме, а во втором — имели все шансы не раз расстроить трибуны «РЖД Арены». Тут не без оснований можно вспомнить про фортуну, которая, похоже, в этот вечер была на стороне хозяев.

— У «Локомотива» есть мастерство, есть игроки, которые моменты реализуют. Мы выдали свой максимум. Во втором тайме больше атаковали, чем в первом. Если бы тоже реализовали свои моменты, результат был бы другой, — рассказал после матча защитник «Сочи» Иван Миладинович.

Поражение от «Локомотива», скорее, разовая неудача, а не начало систематического провала. Поэтому «Сочи» всё ещё очень опасный для грандов РПЛ оппонент в борьбе за европейские квоты. Этот же тезис подтверждает и главный тренер «Локомотива» Марко Николич:

— Сочи — очень качественная команда. Мне нравится, как они играют в этом сезоне. Стоит похвалить их главного тренера Федотова. Против них очень трудно играть.

Главный итог матча в Черкизове — не 3:1 на табло, а фактурные лица обеих команд. И «Локомотив» и «Сочи» становятся яркими бойцами на финишной прямой чемпионата России, которые способны потрепать нервы лидерам РПЛ «Зениту», «Спартаку» и ЦСКА.