Опрос: А вы Великий пост соблюдаете?

Вопрос дня: Вы пост соблюдаете? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

У православных христиан начинается Великий Пост. С 15 марта начинается главный для верующих период воздержания, который продлится семь недель, до 2 мая 2021 года.

В связи с этим мы решили задать наш вопрос дня: А вы Великий пост соблюдаете?

Татьяна ПОЗДНЯКОВА, главный специалист Метеобюро Москвы:

- Я лет семь пощусь, получаю от этого удовольствие. Сначала было самопреодоление - смогу или не смогу. Как войти в холодную воду. Это чувство не гастрономическое, а душевное. После суровой зимы нужна переоценка, задуматься о себе как о человеке. Оканчивается пост - и ты приступаешь к другой части своей жизни.

Алексей КУДЕЛИН (художник Вася Ложкин):

- Пост - не моя история. Постятся те, кто живет в этой системе координат. У меня есть такие знакомые - они и постятся, и в церковь ходят по воскресеньям. Теща с тестем у меня соблюдают пост.

Ольга ЛЕТКОВА, председатель «Ассоциации родительских комитетов и сообществ»:

- Я пост соблюдаю лет 20 точно. Стараюсь вести воцерковленную жизнь. Это не просто диета для тела - это часть моей жизни и духа. Дочь моя тоже пост соблюдает.

Наталья КОРШУНОВА, клинический психолог, гипнолог:

- Пост не соблюдаю. Работаю в таком режиме, что днем просто поесть не успеваю. Утром что-то перекусила - и без еды до 11 вечера. Если человек верит и ему это помогает, - это положительный момент. Главное, не до фанатизма. Был случай, когда девочка вошла в анорексию - слава богу, мы вовремя ее поймали. Она жестко придерживалась постов, а потом пошло и вне постов...

Валерий КИСЕЛЕВ, ветеран группы «Вымпел», полковник запаса ФСБ:

- Мой принцип - ограничения во всем. Мы позволяем себе слишком много неправильного. Если бы верующих стало больше, ходить по земле было бы легче. У наших бойцов была разгрузочная минута - «спускание пара» перед боем, когда высказывали то, что в душе накипело, перед товарищем. Это как освобождение от грехов.

Николай БУРЛЯЕВ, народный артист России:

- Я к этому стараюсь относиться серьезно и не хотел бы это обсуждать вслух. Тема слишком личная.

Аркадий НОВИКОВ, ресторатор:

- Мои рестораны вводят постные блюда. Уменьшается потребление мяса. Но не все посетители постятся. Я пост не держу, но пытаюсь себя в чем-то ограничивать, хотя из-за специфики моей работы это почти невозможно сделать.