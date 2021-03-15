Дорогие наши звезды: Киркоров зарабатывает 90 тысяч в минуту, а Волочкова получает гонорары за благотворительность

Поп-король - один из самых любимых артистов у чиновников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рассказывать о своих доходах в шоу-бизнесе не любят: это, мол, информация исключительно для налоговой, обывателям ни к чему. Но "звездный след" порой можно найти в самых неожиданных местах, например, на сайте Госзакупок, где наряду с питанием для школ и ремонтом ДК заказывают артистов на корпоратив. Причем, эти услуги зачастую оплачиваются из бюджетных средств, то есть карманов налогоплательщиков. "Комсомолка" выяснила, за что, собственно, мы платим.

Филипп Киркоров

Поп-король - один из самых любимых артистов у чиновников: дорогого во всех смыслах певца зовут на мероприятия с завидной регулярностью. Так, совсем недавно лучезарный Филипп пел в Питере на концерте в честь 8 Марта: его выступление стало главным подарком для милых дам. 40-минутное шоу от Киркорова, судя по документам Госзакупок, обошлось питерским властям в 3,5 миллиона рублей (это почти 90 тысяч в минуту!). Для сравнения, другая участница концерта - Таня Буланова стоила заказчикам 150 тысяч.

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Кроме того, чиновники покупали у Филиппа Бедросовича и билеты на его красочное шоу "Я": в 2018 году повеселиться на концерте поп-короля захотели сотрудники минсоцразвития одного из регионов. Документы оформили чин по чину, через сайт закупок, заплатив за 13 гостей 25 тысяч рублей. Самое очаровательное в этой строгой бухгалтерской отчетности - печать ИП Киркоров: вычурная буква "Ф", увенчанная короной.

Дима Билан

Скандальное выступление "ночного хулигана" на Дне города-2019 в Самаре, где артист вышел на сцену под коньячком, обошлось местным властям в 4 миллиона рублей. Горожане тогда были в шоке: хедлайнер концерта вел себя неадекватно, издавал странные звуки вместо вокала и показывал неприличные жесты. Самарцы костерили Билана в соцсетях и даже писали против него петиции, а вот заказчики посчитали работу выполненной без нареканий и оплатили певцу весь положенный гонорар.

На сайте Госзакупок до сих пор висят эти лоты: первый - на обеспечение райдера звезды, второй - на само 50-минутное выступление.

- Услуги оказаны исполнителем в полном объеме, своевременно и надлежащим образом, - указывают городские чиновники в своем отчете. - Сумма договора составила 37 534 евро, что в переводе на рубли - 2 743 657 рублей.

Еще 1,2 млн ушли на сопутствующие траты: вип-залы в аэропортах Самары и Москвы для Билана обошлись в 152 тысячи, авиабилеты для звезды и его команды - в 560 тысяч, личная охрана с машиной сопровождения - в 64 тысячи, гримерка для Димы с закусками и напитками - 84 тысячи... Номер в гостинице для артиста стоил 36 тысяч в сутки, а у его танцоров - около 8.

Николай Басков выполнил работу точь-в-точь с техзаданием. Источник: zakupki.gov.ru, клип «Караоке»

Впрочем, за свою оплошность Билан заплатил сполна, пожертвовав деньги самарской больнице и выступив еще раз, уже бесплатно. Такие извинения обошлись артисту в 7 млн рублей.

Сергей Гармаш

Популярный актер и близкий друг Михаила Ефремова получает за рекламу суммы, несравнимые с заработками в театре и даже кино, - это подтверждает сайт Госзакупок. Всего за три года участие в роликах одного из коммерческих банков принесло Гармашу 97 миллионов (!) рублей. Рекламная кампания состояла из нескольких фотосессий и видеосъемок: за фото Сергей Леонидович получал по 1,2 млн рублей, за видео - по 6 млн. По договору сторон, продолжительность рабочего дня составляла не более 12 часов с учетом времени на подготовку (макияж, прическа, подбор одежды) и двумя перерывами на обед для актера.

Сергей Гармаш возмутился рекламой банка и в ответ заставил раздеться его председателя

Баснословные гонорары от банков Гармаш распробовал еще в "нулевых", хотя порой они и выходили ему боком. В 2010 актер даже судился с одним из заказчиков, требуя миллионы за моральный ущерб. Тогда уральские предприниматели, которые позиционировали себя как "первый национальный банк с чувством юмора", напечатали на билбордах изображение артиста в майке-алкоголичке, а для пущей комичности прифотошопили к голове героя колпак. Так, мол, знаменитость стала ближе к народу...

- После такого ни один режиссер, включая Никиту Михалкова, не захочет со мной работать! Да надо мной все друзья смеются! - бушевал актер в суде.

И хотя скандальные кадры с Гармашем не согласовали, суд в компенсации ему отказал. Чтобы помириться с артистом, пришлось председателю банка самому сняться для рекламы в такой же майке-алкоголичке...

Николай Басков

Самая креативная закупка обнаружилась у Николая Баскова. Два года назад "натуральный блондин" выпустил клип "Караоке", куда напродавал рекламы на 20 миллионов. Для одного из спонсоров - производителя алкоголя из Татарстана, согласно контракту, певец должен был креативно продемонстрировать две торговые марки - водки и коньяка, на каждую по 7-8 секунд. Причем, к сухим документам закупки приложили подробное техзадание и забавную раскадровку.

Так, рекламируя водку, Басков с поллитровкой в руке превратился в супергероя.

- Николай Басков достает бутылку водки. Бутылка начинает пульсировать светом, - указал производитель. - Николай наносит удар злодею - сокрушенный, он падает вниз. Николай Басков демонстрирует на камеру бутылку водки со словами "Мое оружие всегда со мной!".

За эти кульбиты заказчик заплатил исполнителю 3,5 миллиона рублей.

Анастасия Волочкова

Королеву шпагатов тоже нередко зовут на мероприятия через Госзакупки, при этом контракты Волочковой оказались очень строгими. Так, в 2016 году на спектакль "Пришел мужчина к женщине" балерине нельзя было опоздать даже на пять минут, репетиции не оплачивались, а гонорар звезды зависел от проданных билетов. При 85-процентном заполнении зала Волочкова получала 20% от сбора, а если зрителей оказалось меньше - всего 10. Так, в один из дней продали всего 64% билетов, и Анастасия заработала 64 тысячи рублей. Зато в другой раз зал оказался забит, и гонорар составил уже 140 тысяч.

Но самое интересное, что благотворительные проекты балерины, похоже, оказались не такими уж бескорыстными. Несколько лет танцовщица колесила по стране с авторским проектом "Анастасия Волочкова - любимым детям", якобы бесплатно обучая малышей балету. Однако, Госзакупки говорят о другом: по документам, за свой мастер-класс звезда получала от заказчиков по 200 тысяч рублей.

Александр Олешко

Четыре года назад актер проводил конкурс красоты "Мисс Екатеринбург-2017", и тоже не бесплатно. За четыре часа с микрофоном Олешко получил гонорар 877 тысяч рублей, а кроме того, заказчикам пришлось потратиться на его райдер, который подробно описан в документах закупки.

Итак, летает артист бизнес-классом с непременным входом и выходом через вип-зал. В аэропорт просит подать авто представительского класса не ниже шестисотого "Мерседеса", в салоне которого обязательно должны быть две бутылочки воды без газа определенной марки. Гостиница - пятизвездочная, номер - исключительно "люкс". А вот в быту Александр неприхотлив: лобстеров не просит, питается тем, что дадут в отеле, алкоголем не "разминается". В его гримерке должны быть чай в пирамидках, простой растворимый кофе, сок, сахар, рыбная и мясная нарезки, фрукты. Похоже, актер следит за здоровьем: главные пункты в его закулисном меню - лимон и банка меда.

А вот к собственной безопасности Олешко относится со всей строгостью: на все время пребывания в городе к нему должна быть приставлена охрана. Еще трех секьюрити звезда требует на концерт: двое - за кулисами, один - у гримерки. А сама гримерка должна обязательно запираться на ключ.

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