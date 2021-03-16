Глава «Россетей» Андрей Рюмин начал рабочую поездку в Дагестан с посещения сетевых энергообъектов

Андрей Рюмин начал рабочую поездку в Дагестан. Фото: «Россети»

16 марта глава «Россетей» Андрей Рюмин приехал в Дагестан, где провел совещание с министром энергетики и ЖКХ республики Манвелом Мажонцем и осмотрел электросетевую инфраструктуру в нескольких населенных пунктах вблизи Махачкалы.

На рабочей встрече с Манвелом Мажонцем обсуждались совместные действия по дальнейшему развитию сетей и повышению качества энергоснабжения потребителей региона, включая вопросы технического присоединения, а так же консолидации на базе «Россетей» сторонних и бесхозяйных энергообъектов.

«Руководитель министерства отметил высокую устойчивость инфраструктуры компании 35 кВ и выше к неблагоприятной погоде последних месяцев и поблагодарил энергетиков за содействие в устранении нарушений, в том числе в сетях под управлением третьих лиц», - сообщает официальный аккаунт компании «Россети» в Telegram.