Участвующий в проекте рэпер начал восьмой сезон с разоблачения. Фото: ТНТ

Прошли времена, когда Тимур Юнусов (Тимати) был символом империи Black Star. Артист покинул лейбл, зарегистрировал новую развлекательную компанию «Ракета» с уставным капиталом 10 тысяч рублей, и хочет развивать ее в сфере музыки и шоу-бизнеса. Да, Тимати сохранил за собой сеть барбершопов, тату-салонов, фитнес-центров и салонов красоты. Но деньги на старт «Ракеты» тоже нужны, поэтому рэпер пришел в шоу «Холостяк» (ТНТ) — повысить медийность и заработать.

В первом же выпуске восьмого сезона проекта Тимати познакомился с 15 обворожительными девушками, что пришли в шоу якобы побороться за его сердце. Фото: ТНТ

В первом же выпуске восьмого сезона проекта Тимати познакомился с 15 обворожительными девушками, что пришли в шоу якобы побороться за его сердце. Якобы — потому что, как показывает практика, после «Холостяка» холостяк остается холостяком. И практически никогда не живет со своей избранницей. Исключения можно пересчитать по пальцам одной руки — в этот список входит, кстати, ведущий «Холостяка-8», украинский шоумен Никита Добрынин. Он нашел в проекте жену Дарью Квиткову, которая вскоре родит мужу ребенка.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

И в первом же выпуске Тимати огорошил и участниц, и продюсеров.

Во-первых, рэпер поставил условия организаторам шоу и начал вносить изменения в регламент: лично пригласил в проект знакомую модель Дарью Погадаеву из Ревды (Свердловская область), снявшуюся в его клипе «Гучи». Во-вторых, он начал рубить правду-матку и в финале премьерного выпуска заявил о коррупции в шоу.

- Я знаю о многих из вас гораздо больше, чем вы думаете, - сказал Тимати собравшимся девушкам. - Кто-то из вас был в тяжелых отношениях и для кого-то этот проект, как глоток свежего воздуха. Кто-то подал заявку до того, как узнал, кто будет холостяком. Кто-то подал после этого. И даже знаю ту, кто получил за этот проект деньги. У нас будет время все это обсудить и во всем этом разобраться. Предстоит интересный сезон.

Дарья Погадаева. Фото: ТНТ

В этот момент камера почему-то взяла крупно Катю Голден — русскую модель, живущую в Лос-Анджелесе. Другие участницы проекта прокомментировали заявление рэпера, подчеркнув, что для Тимати наверняка было обидным узнать, что одна из девушек пришла в шоу за гонорар, лишь бы чтобы пропиарить себя, а не строить отношения с ним. Сам музыкант, видимо, не понял, что подставил продюсеров, по сути легитимизировав слухи о коррупции в шоу. Тимати признал, что в проект можно попасть за деньги.

Катя Голден. Фото: ТНТ

В-третьих, рэпер внезапно пригласил в шоу наставника детского «Голоса» (Первый канал) Егора Крида — еще одного завидного холостяка, безуспешно участвовавший в этом проекте. После того, как Тимати вручил розу симпатии самой пышногрудой участнице шоу — Кристине Романовой из Петербурга — он заявил, что вторым холостяком проекта будет Крид. Что это значит, видимо, станет понятно во втором выпуске «Холостяка».