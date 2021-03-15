Муж Ивлевой Элджей угодил под капельницы после празднования дня рождения жены

Повеселившись с Аллой Пугачевой, Элджей угодил под капельницу. Фото: Инстаграм.

Настя Ивлеева с размахом отметила 30-летие: на ее дне рождения, устроенном в легендарном ресторане «Прага», пела и гуляла вся светская Москва – от Ксении Собчак и Аллы Пугачевой до Дани Милохина и Моргенштерна. Гости так веселились, что на следующий день выжили, видимо, не все. По крайней мере муж Ивлеевой рэпер Элджей в Инстаграме поделился фотографией с капельницей. В сторис музыкант показал, как борется с похмельем.

- After party, - лаконично подписал Элджей снимок комнаты, полной штативов с висящими на них прозрачными мешками с физраствором. Многие не преминули позлорадствовать на эту тему: мол, молодое поколение какое-то нестойкое.

- День после вечеринки, когда тебе уже за 30, выглядит так. Хотя Элджей младше Насти на 3 года. А вообще нестойкое поколение какое-то, - пишут в Сети.

Музыкант опубликовал фото капельниц в сторис.

То ли дело старая гвардия. Например, 39-летняя Ксения Собчак наутро после вечеринки улетела в командировку, а 52-летняя Светлана Бондарчук отправилась сжигать чучело масленицы. К слову, Собчак, как тусовщица со стажем, осталась в восторге от вечеринки Ивлеевой. По мнению Ксении, «тусовки превратились в одинаковые бессмысленные мероприятия, куда ходят «отрабатывать дружбу, а не тусить», но Насте Ивлеевой удалось вернуть тусовке дух авантюризма, да так, что «прям пахнуло веселыми вечеринками нулевых».

Звезда «Орла и решки» решила устроить свой день рождения в стиле Met Gala - знаменитого ежегодного бала Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Это самая знаменитая костюмированная вечеринка планеты , куда звезды приходят в костюмах на заранее заданную тему. Вот и Ивлеева поставила своим гостям задачу нарядиться в стиле «кибербарокко. Правда, пользователи сети сочли этот бал-маскарад отчаянной безвкусицей. Но сами гости назвали мероприятие Ивлеевой лучшей тусовкой этого года.

- Смело вышибая двери в свои 30-ть, я решила, что сделать это нужно ярко, мощно, модно и незабываемо! – объявила Настя в Инстаграме. - Показать матушке России, как нужно тусоваться! #MetGala в России существует и он будет проходить раз в год — в марте! Вечеринка в стиле cyber baroque прошла с оглушительным успехом! Начиная с выбора места, где все проходило: это великая «Прага», которая открыла для нас двери спустя 11 лет молчания, где мы и столкнули две эпохи! Заканчивая костюмами гостей, такими удивительными, проработанными до мелочей! Отвечаю, отныне Я королева вечеринок! А теперь, кушать похмельные пельмешки и распаковывать подарки!

После своего дня рождения Ивлеева объявила, что она - королева вечеринок. Фото: Инстаграм.

По словам Ивлеевой, за этот праздник жизни она полностью заплатила сама.

- Ни одного спонсора на мероприятии не пострадало... Потому что их не было вообще. Мама сама за все платила, - сообщила телеведущая.

По оценкам экспертов, вечеринка обошлась блогерше в сумму от 10 миллионов и выше. В ответ на упреки в любви к показной роскоши Ивлеева всегда говорит, что может себе позволить все эти траты, потому что они с мужем хорошо зарабатывают. Основной доход Настя получает от съемок в «Орле и решке». Журналисты выяснили, какой гонорар платили Ивлеевой за съемки последнего сезона трэвел-шоу: за каждую серию она получала 400 тысяч рублей. Плюс ей платили по 500 тысяч рублей за каждую рекламу с ее участием. Всего же за сезон, по приблизительным подсчетам, Ивлеева заработала 18 млн рублей.

Помимо зарплаты на телевидении Настя хорошо зарабатывает в Инстаграме. В рейтинге Forbes, подсчитавшем доходы отечественных знаменитостей за рекламу в Инстаграме, Ивлеева стоит на шестом месте. По версии издания, в прошлом году Настя заработала в соцсетях 610 тысяч долларов.

Ее муж Элджей тоже вполне успешен. В рейтинге самых молодых и обеспеченных звезд России по версии Forbes он занимает 26 место. По данным издания, Алексей заработал за год 1 миллион долларов.