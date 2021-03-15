C кем развивают военное сотрудничество армия и флот России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Военные дипломаты сегодня поддерживают отношения с десятками международных организаций в более 100 государствах. О географии расширения связей с иностранными оборонными ведомствами "Красной звезде" рассказал начальник Главного управления международного военного сотрудничества генерал-лейтенант Александр Кшимовский.

– На высоком уровне находится стратегическое партнерство с Китайской Народной Республикой. В прошлом году министры обороны России и Китая подписали Протокол о продлении срока действия межправительственного Соглашения об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей, что стало подтверждением высокого уровня доверия между нашими странами. Офицеры ГУМВС принимали самое активное участие в подготовке двух совместных патрулирований самолетами ВКС России и ВВС Китая воздушного пространства, - особый акцент Кшимовский сделал на взаимодействии с ключевыми партнерами по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Генерал отметил, что Китай традиционно находится в зоне особого внимания российской военной дипломатии еще и потому, что "многие представители иностранных военных ведомств являются выпускниками российских военных вузов и знают о нашей стране, что называется, из первых рук".

В качестве примера плодотворного зарубежного сотрудничества Кшимовский также привел работу офицеров Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

- Офицеры центра выполняют большое число гуманитарных задач: оказывают содействие в поддержании режима прекращения боевых действий, доставке гуманитарной помощи населению, разминировании освобожденных от террористов территорий, а также способствует возвращению беженцев, освобождению задержанных и поиску граждан, пропавших без вести. Военные международники принимают самое активное участие в подготовке и проведении переговорного процесса в астанинском формате. Нельзя не упомянуть работу офицеров Главного управления по подготовке Конгресса народов Сирии, который состоялся в январе 2018 года. По сути, он стал отправной точкой процесса политического урегулирования в стране. Международная конференция по возвращению беженцев, состоявшаяся в прошлом году, придала дополнительный импульс решению проблемы сирийских граждан, вынужденно покинувших свои дома, - рассказал начальник ГУМВС.

Кшимовский уточнил, что офицеры ГУМВС сегодня присутствуют в Нагорном Карабахе, где принимают активное участие в международно-правовом обеспечении миротворческой операции российских войск, загранпредставительства Минобороны России или так называемые "аппараты старших групп российских военных специалистов" действуют в ряде стран Африки, Азии и Латинской Америки, появились представители управления в Центральноафриканской Республике и Республике Судан.

В Минобороны России отмечают, что российские военные специалисты ГУМВС в рамках своих полномочий оказывают консультативную помощь руководству оборонных ведомств иностранных государств и "решают оперативные вопросы по перспективным проектам военно-технического сотрудничества с зарубежными партнерами".

С юбилеем личный состав ГУМВС поздравил министр обороны Сергей Шойгу.

- На момент создания предшественника ГУМВС 10-го Главного управления Генштаба СССР – основной внешнеполитической задачей было оказание военно-технической помощи союзникам и партнерам Советского Союза. В настоящее время круг решаемых вопросов заметно расширился, но военные дипломаты, как и прежде, успешно и оперативно справляются с ними, - заявил глава военного ведомства и пожелал всем военным специалистам крепкого здоровья, счастья, благополучия, а также новых достижений в ратном труде на благо Отечества.