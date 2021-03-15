"Готов к любому исходу": Экс-президент Польши Лех Валенса записал прощальное видеообращение из больницы

Лех Валенса обратился к нации с прощальными словами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Польши, правозащитник и активист, лауреат Нобелевской премии Лех Валенса обратился к нации с прощальными словами. На такой поступок политика сподвигла предстоящая операция на сердце, в исходе которой он не уверен.

Известно, что Валенса страдает диабетом и рядом других заболеваний, а недавно он был помещен в больницу из-за того, что возникли технические проблемы с установленным кардиостимулятором, исправить которые можно лишь в ходе операции.

77-летний политик заявил, что готов к любому исходу, однако счел нужным обратиться к народу Польши. Видеообращение Валенса разместил на своей странице в Facebook.

В частности, в нем говорится:

– Не зная, когда мы встретимся в следующий раз, не зная, встретимся ли мы вообще, я хочу сказать вам, что делал все, чтобы хорошо служить народу.

В конце февраля Лех Валенса заявил, что Польше и России стоит помириться, поскольку Соединенные Штаты используют разногласия между странами для достижения своих целей. По мнению политика, подобное решение «сотрясло бы» и Европу, и США.

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