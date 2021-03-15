Американец украл горку с детской площадки, чтобы съезжать со своей кровати

Пока неизвестно, как похититель умудрился незаметно спилить почти 200-киллограмовую часть игровой площадки и затащить ее в фургон Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сотрудница полиции города Паско (штат Вашингтон) во время осмотра автофургонов в рамках расследования случайно наткнулась на украденную с детской площадки горку – похититель придумал ей не совсем привычное применение.

Расследование краж автомобильных катализаторов привело детектива Джули Ли в мобильный дом жителя Паско. Каково же было ее удивление, когда она обнаружила горку, украденную на детской площадке в декабре, пристроенной к двухярусной кровати хозяина жилища.

Пока неизвестно, как похититель умудрился незаметно спилить почти 200-киллограмовую часть игровой площадки и затащить ее в фургон, но факт остается фактом – горка пристроена к кровати в качестве пандуса.

Вора арестовали и поместили в окружную тюрьму до проведения слушания по делу о хищении муниципальной собственности.

А вот массовые кражи автомобильных катализаторов, которые преступники вырезают и перепродают, пока так и остались нераскрытыми.