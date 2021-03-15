«А во лбу звезда горит»: американский рэпер имплантировал в лоб бриллиант баснословной стоимости

На драгоценный камень весом 10 карат и стоимостью $24 миллиона Вудс собирал деньги целых четыре года Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Американский рэпер Саймир Вудс, более известный поклонникам под именем Лил Узи Верт нашел единственное, по его мнению, правильное применение редкому розовому бриллианту – артист имплантировал его себе в лоб.

На драгоценный камень весом 10 карат и стоимостью $24 миллиона Вудс собирал деньги целых четыре года. По собственному признанию рэпера, бриллиант стоит дороже, чем все его имущество вместе взятое, однако мысль о покупке уникального украшения не покидала его с тех самых пор, как он впервые увидел камень.

Фотографии лица артиста, инкрустированного бриллиантом, моментально разлетелись по Сети. Некоторые фанаты рэпера осудили столь бездумную трату денег, заявив, что средства можно было потратить и с большим умом, например, на благотворительность.

Практически все обратили внимание, что бриллиант вживлен немного криво, но сам Вудс утверждает, что это из-за отека, который вскоре должен пройти.

Врачи разошлись во мнениях – некоторые уверены, что имплант, сделанный на основе золота вполне способен прижиться, другие же предупреждают о возможных негативных последствиях.

Не так давно стало известно, что Лил Узи Верт откликнулся на предложение супруги американского предпринимателя Илона Маска певицы Grimes и дал предварительное согласие на совместную установку чипов в мозг:

– Давай целиться на 2022 год. Это экспериментальная операция, но если все получится, то мы получим знания богов.

С 2016 года под руководством Илона Маска, основателя компаний SpaceX и Tesla, разрабатывается технология чипирования Neuralink.

Сам предприниматель утверждает, что установка подобных чипов позволит в будущем устранять последствия травм спинного и головного мозга.

В начале февраля Маск заявил об успешной постановке чипа в мозг обезьяны, и теперь «она может играть в видеоигры с помощью своего мозга».

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Изобретатель-миллиардер обещал через месяц показать видео с результатами эксперимента (подробности).