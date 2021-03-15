Геннадий Онищенко: Великий пост укрепит ваш дух и ваше тело

Геннадий Онищенко Фото: Евгения ГУСЕВА

С 15 марта у православных христиан начинается Великий Пост. С этим событием с самого утра я и поздравил Геннадия Онищенко. И попросил у него совета...

- Геннадий Григорьевич, хотел бы получить от вас несколько рекомендаций - для православных. Как себя вести в духовном смысле, как построить свою жизнь до Пасхи - в условиях еще пока не прекратившегося коронавируса.

- Действительно, это в Русской православной церкви самый строгий пост.

Мы этим постом отличаемся от европейского православия, которое называется католицизмом. Для них Рождественский пост главный, для нас – Пасхальный пост самый главный.

Главное отличие нашей церкви – мы считаем, что наша нынешняя жизнь - это временное пребывание, а главная жизнь начнется потом.

И этот пост продлится до 1 мая, то есть ровно 40 дней, с сегодняшнего дня.

Самая строгая – первая неделя, вот сегодня, например, вообще нельзя ничего есть.

Конечно же, это по монастырскому календарю. Потому что, для мирян, которые работают, это соблюсти сложнее.

Но в течение всего поста нельзя употреблять животную пищу – ни белка, ни жира животного, а питаться только растительной. Скоромная пища исключена до 1 мая, до разговения.

- Для чего проводится пост?

- Просьба - не путать с голоданием. Пост – это вспомогательная вещь для православного человека, чтобы плоть меньше отвлекалась на всякого рода свойственные ей грехи. Поэтому животная пища исключается, чтобы энергетика организма была чуть приглушена, и человек мог все эти дни размышлять и делать все для того, чтобы очиститься от накопившихся грехов, осмыслить их, сделать все для того, чтобы от них избавиться. Ну, и, конечно, чтобы плотские потребности не отвлекали его от этого, в общем-то, длительного 40-дневного размышления над своим бытием, над своей жизнью и так далее.

- А как здоровье - не пострадает?

- Безусловно, в этом содержится и огромный оздоровительный эффект для человеческой природы. Действительно, происходит очищение организма - после долгой зимы, которая у нас уже закончилась и сейчас наступила весенняя пора. Конечно, водный режим нужно соблюдать, и уже, начиная где-то после первой, самой строгой недели, будет возможность употреблять в пищу, в том числе, и растительные жиры, но на это будет особое разрешение.

- А Родительские субботы же будут...

- Да. Это - воспоминания обо всех тех, кто уже ушел от нас. Накануне была одна Родительская суббота и три будет во время Пасхального поста. Потому что общение с ушедшими – тоже часть этого сакрального таинства, которое все должны пройти во время поста.

- Что можно есть, какую еду? Вы сегодня что кушали, Геннадий Григорьевич?

- Я сегодня ничего не кушал.

- И не будете?

- Я сегодня только пил воду и всё. И это будет у меня такой целый день сегодня.

Завтра уже можно будет хлеб употреблять, овощи, фрукты. Но сегодня самый строгий день. И на протяжении всей первой недели Великого поста (это называется первая седмица) это нужно будет соблюдать – хлеб, овощи, фрукты и даже не есть горячую пищу.

А вот - уже начиная с субботы, можно будет пищу с растительным маслом употреблять. То есть, пойдет некое послабление, а на этой неделе только сухоядение должно быть.

- Скажите, кому это рекомендовано, кому - нет?

- Во-первых, рекомендовано тем, кто это давно соблюдает. Я, например, уже лет 15 или 20 соблюдаю все посты, поэтому для меня это никакое не обременение, а, наоборот, облегчение.

Потому что, уже где-то после первой недели начинаешь ощущать определенную легкость, потому что из организма выводятся все шлаки, которые накапливаются.

Но при этом физические нагрузки тоже нужно регулировать, потому что все-таки энергетическая ценность пищи резко снижается, хотя и растительная дает энергетику определенную.

Но, самое главное, что это не диета, это не похудание, а это, прежде всего, духовная потребность.

А сам пост, само воздержание от пищи, оно просто является таким облегчающим…

- Геннадий Григорьевич, вы сказали, что грешить нельзя. А сексом можно заниматься во время поста (я извиняюсь за вопрос)?

- Ну, давайте на эту тему сейчас воздержимся говорить. Я вам после 1 мая об этом скажу.

- Я на полном серьезе. Потому что это же очень важно.

- Александр, смотря каким вы сексом собираетесь заниматься.

- Обычным, банальным.

- Если прелюбодеяние…

- Нет!

- …с легкомысленной девушкой, которую вы собираетесь сподобить совершить с вами грехопадение…

- Нет, все глубокомысленно.

- Это новое прочтение – глубокомысленный секс. Наверное, только вам дано это делать. Александр, воздержитесь, пожалуйста. И, я думаю, что сдержанность в еде вас будет меньше толкать на такого рода мысли.

- Но с супругой-то можно?

- Александр, спросите у своего духовника. Каждый принимает свое решение в этом плане.

- Что касается работы. Трудовой энтузиазм не должен ослабевать?

- Работайте в том же ритме, который у вас был. И это будет только способствовать. Если вы, конечно, не работаете в мартеновском цехе или в шахте.

- Нет пока.

- Там вы не сможете работать. Там, где идет огромная физическая нагрузка, пост придется резко ограничивать. А если у вас работа журналиста, она не пострадает, она только выиграет.

- Понял. Спасибо. Еще раз поздравляю вас с началом Великого поста.

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