Шоу о «Доме-2» закрыли навсегда: у Бородиной и Бузовой премьера — им отдали новую передачу

С 15 марта Бородина и Бузова ведут новое «ББ шоу»

15 марта в 11 часов у Ольги Бузовой и Ксении Бородиной премьера – «ББ шоу». На ТНТ избавились от «хвоста» в виде героев и тем «Дома-2». Проект «Бородина против Бузовой» до 12 марта выходил утром в будни – в студии часто бывали экс-участники «Дома-2», эксперты громко и со скандалами обсуждали их проблемы. В общем шум стоял такой же, как на «Доме-2», который закрыли из-за нерентабельности и устаревшей концепции в конце 2020-го года. Но теперь остатки «Дома-2» ликвидированы, а Бузовой и Бородиной устроили новый телепроект.

Терять таких популярных блогеров, как Ольга и Ксения, теленачальникам страшно – за ними стоит огромная аудитория. Правда их подписчики в инстаграме (23 миллиона человек у Бузовой и 16 миллионов у Бородиной) давно уже не обеспечивали высоких рейтингов «Дома-2». Девчонки, которые 15 лет назад смотрели «Дом-2», продолжают следить только за личной жизнью Бородиной и Бузовой в сети. «Дом-2» большинству зрителей давно был не интересен. А репутация у героев проекта была сформировавшаяся - тунеядцы и скандалисты. Теперь и следа от них не останется – шоу «Бородина против Бузовой» отдавало нафталином «Дома-2» .

В новом утреннем проекте «ББ шоу» все иначе: вместо темной студии – светлая, вместо всплеска эмоций и криков экс-участников «Дома-2» - обсуждение актуальных, познавательных, утренних тем в компании Бузовой, Бородиной и экспертов. Своеобразная вариация «Доброго утро» по версии креативных продюсеров и бессменных лиц ТНТ. Развлекательная передача разговорного жанра зовет к телеэкранам фанатов Бузовой и Бородиной, а также интересного утреннего времяпровождения. Эксперты в гостях у Ольги и Ксении будут разные. Возможно даже предсказания от звезд «Битвы экстрасенсов». Поклонники ждут первый эфир «ББ шоу» 15 марта. В социальных сетях много отзывов о переменах в эфире. Появляются и такие мнения. «Темы у них каждый выпуск были одинаковые — разводы, измены, примирения. Может хоть сейчас что-то новенькое придумали». «На всех каналах одно и тоже». «Эти ведущие думают, что незаменимы — а вышло наоборот». «Дома-2» больше нет и сразу видно, что ведущим ищут другой формат. Хорошо, что закрыли этих тунеядцев».

А что же с «Домом-2»? Кастинги героев в обновленный проект по предварительной версии для канала «СТС Love» продолжается. И на «Доме-2» также планируют избавиться от тунеядцев – ищут талантливую и целеустремленную молодежь до 25 лет. После объявления кастинга объявились и мошенники, которые просят деньги за отбор на обновленный проект. Однако кастинг участников бесплатный – подробности на официальном сайте casting.dom2.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Близнецы, блогеры и модели без силикона»: на новом «Дом-2» решили избавиться от взрослых тунеядцев

Начался кастинг в популярное шоу, которое готовят к перезапуску (подробности).