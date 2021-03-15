Ниже не было: Газпромбанк предложил рекордно низкую ставку по потребкредиту

Фото: пресс-служба Газпромбанка

Потребительские кредиты в 2021-м продолжают тренд прошлых лет, становясь более выгодными для клиентов из-за падения ставок. Так, минимальная ставка по кредиту наличными в Газпромбанке снизилась на 0,9 п.п. до 5 % годовых, сообщили в пресс-службе банка. Она действует на суммы от 3 млн и до 5 млн рублей, если клиент оформляет личное страховании заемщика.

Кроме того, в Газпромбанке рассказали, что до 30 апреля банк проводит акцию по рефинансированию потребкредитов. Минимальная процентная ставка 5,45 % распространяется на суммы от 1,5 до 5 млн рублей, а кредит от 100 тыс. до 1,5 млн рублей можно рефинансировать под 6,9 % годовых. При отказе от личного страхования действует надбавка 6-7 п.п. в зависимости от категории заемщика, добавляют в банке.

Кредит или рефинансирование до 1 млн рублей оформляется по паспорту гражданина РФ. Подать заявку можно в отделениях Банка, а также на сайте и, если вы зарплатный клиент, в приложении.

На фоне падения ставок по кредитам наличными наблюдается тенденция к росту средней суммы займа. Это подтверждают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Так, в январе 2021 года средний размер выданных потребкредитов увеличился на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.