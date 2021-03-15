Хоккей внутри самолета был. Но не в небе и без Путина с Шойгу

«КП» узнала, что стоит за фантастическими кадрами ледового матча в «чреве» военно-транспортного гиганта Ан-124 «Руслан» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На днях по интернету стала разгуливать вот такая сенсационная новость. Цитирую: «Сайт «Подъём» узнал о планах провести хоккейный матч на борту военного самолёта на высоте 10 тысяч метров. Каток уже залили внутри Ан-124 «Руслан».

Ролик с кадрами из самолёта опубликовал Telegram-канал «Морячок». Согласно переписке из мессенджера, борт готовят на военном аэродроме Мигалово в Тверской области. Военнослужащие предполагают, что таким образом планируется удивить министра обороны Сергея Шойгу во время предстоящей проверки.

Между тем, источник издания «Подъём» рассказал, что военные действительно хотят провести матч на высоте, чтобы он попал в Книгу рекордов Гиннеса. Ожидается, что игра пройдёт на высоте 10 тысяч метров и в ней примет участие Владимир Путин. Официально подтвердить эту информацию пока не удалось».

При подготовке авиачасти ко «дню открытых дверей» для студентов и школьников, и для того, чтобы показать им гигантские размеры самолета, было решено оборудовать в его «чреве» хоккейную площадку. Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомольская правда» обратилась в Минобороны с просьбой прокомментировать эту любопытную информацию.

От официальных представителей военного ведомства мы получили вот такое разъяснение. Ан-124 на аэродроме Мигалово действительно находится на специальной стоянке. При подготовке авиачасти ко «дню открытых дверей» для студентов и школьников, и для того, чтобы показать им гигантские размеры самолета, было решено оборудовать в его «чреве» хоккейную площадку. Но она не была «залита льдом», как утверждают некоторые СМИ, а покрыта специальными пластинами, позволяющими кататься на коньках. Что и показано на видео. Ни о каком «хоккейной матче на высоте 10 тысяч метров с участием президента России и министра обороны РФ» не было и речи.

После окончания экскурсий искусственная хоккейная площадка в самолете-гиганте была демонтирована. Ну а авторы этой дезы могут претендовать на то, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса как изобретатели самой экзотичной брехни на авиационную тему.

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

Технические характеристики

Ан-124 («Руслан») – советский тяжёлый дальний транспортный самолёт. разработки ОКБ им. О. К. Антонова.

Самый грузоподъёмный в мире серийный грузовой самолёт (в 1982—1988 годах был также крупнейшим по габаритам самолётом в мире).

Экипаж - 8 чел

Грузоподъёмность - 120 000 кг

Длина - 69,1 м

Размах крыла - 73,3 м

Высота - 21,08 м

Максимальная взлётная масса - 392 000 кг

Максимальная скорость - 865 км/ч

Дальность полета - : 4800 км (с максимальным грузом)