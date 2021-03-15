История Меган Маркл: Как жена принца Гарри осознала себя «цветной женщиной» и стала везде видеть расизм

Осенью 2019 года Гарри и Меган совершили путешествие по югу Африки в благотворительных целях Фото: EAST NEWS

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ПОЕЗДКА В АФРИКУ

Осенью 2019 года Гарри, Меган и Арчи совершили путешествие по югу Африки в благотворительных целях. Их сопровождала съемочная группа британского телеканала Ай-ти-ви, на котором позднее был показан документальный фильм «Гарри и Меган: африканское путешествие».

В беседе с корреспондентом Ай-ти-ви Томом Брэдби принц Гарри в очередной раз пожаловался на журналистов, которые сочиняют «обидное вранье» про него и Меган. Что же касается его старшего брата Уильяма, Гарри дал понять, что их пути разошлись.

Меган тоже бранила британскую прессу. Но гораздо более важными были ее слова о том, что она почувствовала себя «цветной женщиной». Всю свою жизнь Меган старалась не идентифицировать себя по расовому признаку, быть выше этого. Не получилось. Вполне возможно, что именно тогда, под африканским солнцем, у Гарри и Меган родился план дальнейших действий.

1 октября 2019 года было опубликовано официальное заявление Его Королевского Высочества принца Гарри, герцога Сассекского. В нем отмечалось, что Гарри и Меган верят в свободу средств массовой информации и считают ее «краеугольным камнем» демократии.

«К сожалению, - говорилось далее в документе, - моя жена стала очередной жертвой британской бульварной прессы, которая ведет кампании против людей, не задумываясь о последствиях, - жертвой безжалостной кампании, усилившейся за последний год, когда она была беременна, а затем заботилась о нашем новорожденном сыне.

У этой непрекращающейся пропаганды, особенно когда она заведомо лживая и злобная, есть человеческая цена. Мы старались не показывать вида — многие из вас поймут нас, но я не могу описать, насколько мучительно для нас это было. Потому что в нашу эпоху цифровых технологий измышления прессы повторяются во всем мире. Сегодняшние новости не становятся макулатурой на следующий день».

Гарри сообщил, что Меган подает в суд на газету «Мейл он санди» за публикацию отрывков из ее письма своему отцу Томасу, с которым у нее сложились непростые отношения.

«Для определенных средств массовой информации это игра, в которую мы с самого начала не хотели играть, - заявил принц Гарри. - Я слишком долго оставался безмолвным свидетелем ее потаенных страданий. Отойти в сторону и ничего не делать — это противоречило бы всему тому, во что мы верим…

Больше всего я боюсь того, что история повторяется. Я видел, что происходит, когда кто-то, кого я люблю, превращается в товар до такой степени, что его больше не воспринимают как живого человека. Я потерял свою мать, а сейчас вижу, как моя жена становится жертвой тех же могущественных сил».

КОРОЛЕВСКАЯ СЕМЬЯ ПРОТИВ ЖУРНАЛИСТОВ

В Британии широко распространено мнение о том, что принцесса Диана, мать Гарри, стала жертвой средств массовой информации. На это журналисты отвечают, что она погибла в Париже в 1997 году не потому, что ее «Мерседес» преследовали папарацци, а потому, что за рулем сидел пьяный водитель. К тому же Диана не пристегнула ремень безопасности.

А что касается газетного негатива, то Камилле, нынешней жене принца Чарльза, тоже когда-то досталось выше крыши. И ничего. Живут долго и счастливо. Потому что грамотно вели себя.

Есть тут, однако, большая разница. В нападках журналюг на Диану и Камиллу не было расового подтекста. А Меган Маркл и ее сторонники усматривали расизм повсюду. Эта тенденция усилилась после того, как во время поездки на юг Африки Меган осознала себя «цветной женщиной».

29 октября 2019 года более 70 женщин-членов британского парламента выступили с осуждением газетной кампании против Меган. Письмо на имя Ее Королевского Высочества, герцогини Сассекской подписали депутаты от консервативной, лейбористской и либерал-демократической партий. В нем говорилось:

«Как женщины-парламентарии различных политических убеждений, мы хотели бы выразить солидарность с вашей борьбой против зачастую неприятных и лживых статей, касающихся вас, вашего характера и вашей семьи, опубликованных в ряде наших национальных газет».

Члены парламента осудили «устарелый, колониальный подтекст» некоторых статей и подчеркнули, что также сталкиваются с оскорблениями и угрозами, направленными на то, чтобы помешать им делать важную общественную работу. «Мы заверяем вас в нашей солидарности, - говорилось в конце письма. - Мы будем использовать имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы добиться от нашей прессы признания вашего права на неприкосновенность частной жизни, уважения к вам, а также того, чтобы статьи отражали правду».

В феврале 2021 года английский Высокий суд правосудия вынес решение в пользу герцогини Сассекской. Меган Маркл выиграла дело против газеты «Мейл он санди».

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