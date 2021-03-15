Дом футболиста Анхеля Ди Марии опять ограбили

Как пишут французские СМИ, во время ограбления дома Ди Марии в нем находились члены его семьи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После убедительной победы в Лиге чемпионов над «Барселоной», ПСЖ в воскресенье, 14 марта, неожиданно проиграл у себя дома «Нанту» (1:2). Но даже не этот результат больше всего огорчил парижан, которые лишились лидерства в чемпионате, а то, что проходило в это время за пределами стадиона. Пока шла игра были ограблены дома двух футболистов ПСЖ - Анхеля Ди Марии и Маркиньоса.

Все видели, как один из лидеров парижской команды Ди Мария вдруг покинул газон на 62-й минуте матча. Уходя с поля, аргентинец перекинулся парой фраз с тренером Поччетино и сразу убежал в подтрибунное помещение. Как потом выяснилось, срочно заменить атакующего полузащитника попросил спортивный директор клуба Леонардо, которому и сообщили о нападении на жилище футболиста.

Как пишут французские СМИ, во время ограбления дома Ди Марии в нем находились члены его семьи. Но дальше сведения о происшествии расходятся. И если ESPN сообщил, что семья была чуть ли не взята в заложники, то газета «Парижанин» со слов источника сообщает, что они не видели грабителей. По данным из полицейских источников, сейф, где хранились основные ценности, взломан не был.

Что касается бразильца Маркиньоса, то во время игры был ограблен дом его родителей, которые находились в нем.

Интересно, что это уже не первый случай, когда грабители вламываются в дом Ди Марии во время матча. Похожая ситуация случилась с ним еще в 2015 году в Манчестер, где аргентинец играл за легендарный «МЮ». То происшествие произвело на Анхеля такое сильное впечатление, что он буквально бежал из Англии. А недавно 33-летний Ди Мария продлил контракт с ПСЖ, и теперь многие боятся, что аргентинец захочет и на этот сменить место жительства.

Кстати, подобный способ ограблений, «когда хозяина точно нет дома», довольно популярен во многих футбольных странах. К примеру, в декабре 2020 года дом знаменитого итальянского футболиста Паоло России был ограблен и вовсе во время его похорон. Как потом сообщила его вдова, пропали деньги и дорогие часы Паоло.