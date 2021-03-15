Знакомства на танцах больше не работают: россияне ответили, где легче всего найти спутника жизни

15% опрошенных нашли своих реальных спутников жизни на сайтах знакомств. И ровно столько же обрели жен или мужей на работе Фото: Shutterstock

Как выясняется, личная жизнь и служба ни делу, ни семье не помеха. «Где вы знакомились со второй половинкой?». Этот совсем не деловой, казалось бы вопрос, аналитики SuperJob задали двум тысячам трудоустроенных россиян, имеющих серьезные отношения.

Первое место поделили сразу два ответа. 15% опрошенных нашли своих реальных спутников жизни на сайтах знакомств. И ровно столько же обрели жен или мужей на работе.

Третий неожиданно оказавшийся эффективным способ поиска мужа или жены — знакомство на улице. Это, наверное, идет по разряду «любовь с первого взгляда».

Совсем мало нынче крепких союзов, познакомившихся в ресторанах или на дискотеках. Среди других «экзотических» мест встречаются такие: спортзал, вокзал, дача (подробнее см. КОНКРЕТНО).

Психолог Алексей Муразанов объяснил «КП», что, несмотря на некоторые предубеждения, именно служебные романы часто становятся залогом крепких отношений. Есть время друг к другу присмотреться.

- Одно дело - внешняя симпатия, другое дело - общие интересы по жизни и совместные проекты, - объясняет психолог Алексей Муразанов. - По большому счету, семейная жизнь — это такой же общий проект. И люди гораздо лучше сохраняют длительные отношения, если их объединяет нечто больше, чем симпатия к внешности.

КОНКРЕТНО

Где вы познакомились со своей второй половиной?

Где вы познакомились со своей второй половиной?

*По данным SuperJob.