Наркокартели вместо государства: Бандиты раздают пособия оставшимся без работы и продукты народу

Барыги оказались далеко не глупцами и повернули ситуацию в свою пользу, воспользовавшись затишьем для укрепления своего имиджа и вербовки новых бойцов, развернув настоящие социальные программы поддержки населения в сложных жизненных обстоятельствах. Фото: twitter.com

Пандемия коронавируса серьезно отразилась на всех аспектах жизни населения Земли, включая такую ее темную сторону как криминал. Однако в Мексике даже эпидемия не смогла повлиять на наркокартели и их кровавые войны за рынки сбыта запрещенного товара.

КАРАНТИН НАРКОТЕ НЕ ПОМЕХА

Последний год был непростым для мексиканских наркокартелей, ведь они тоже пострадали от пандемии и всеобщего карантина. Меньше народа на улицах, больше полиции, везде стоят санитарные кордоны. Из-за закрытия границ начались проблемы у поставщиков кокаина из Южной Америки и фентанила из Китая, в связи с чем некоторый «бизнес» практически встал. Да и дополнительные доходы тоже упали — теперь меньше денег приходит от кражи топлива (автомобильные перевозки-то сократились), похищения предпринимателей тоже не так рентабельны, ведь многие представители «целевой аудитории» закрыли свои фирмы.

- Пандемия нанесла серьезный удар картелям, из-за карантина им пришлось менять свою стратегию и используемые методы, преступники были вынуждены перестраивать многие производственные цепочки, - заявил kp.ru политолог-международник Серхио Родригес. - Но наркоторговцы смогли адаптироваться и постепенно преодолевают эти проблемы, а теперь наращивают силы для передела рынков в условиях продолжающейся эпидемии.

Действительно, ушлые барыги оказались далеко не глупцами и повернули ситуацию в свою пользу, воспользовавшись затишьем для укрепления своего имиджа и вербовки новых бойцов, развернув настоящие социальные программы поддержки населения в сложных жизненных обстоятельствах. Например, организовали раздачу бесплатных продуктовых пайков, бытовой химии и детских игрушек в брендированных пакетах своих картелей, в общем, вели себя как Робин Гуды, не жалея денег на помощь беднякам.

Картели организовали раздачу бесплатных продуктовых пайков, бытовой химии и детских игрушек в брендированных пакетах своих картелей, в общем, вели себя как Робин Гуды, не жалея денег на помощь беднякам. Фото: twitter.com

Ограничения подтолкнули бандитов и к развитию своей креативности и повышению эффективности "бизнеса", причем многие меры зачастую повторяли действия крупных корпораций. Начали мексиканские ОПГ с сокращения штата, избавившись от мелких сошек и «непрофильных активов». Затем повысили производительность путем внедрения новых технологий: стали более активно использовать беспилотники для засылки наркотиков через границу с США, рыть более длинные туннели и строить больше подводных лодок. Заодно картели стали сильнее уходить в цифровое пространство, увеличив платежи в биткоинах.

ВОЙНА ПО РАСПИСАНИЮ

Одновременно с этим борьба с эпидемией отвлекала у властей Мексики много сил и средств, так что криминальные банды смогли немного передохнуть от постоянной войны с силовиками и сосредоточиться на истреблении себе подобных. Уже со второй половины прошлого года кровавые столкновения между ОПГ возобновились.

Вот немного хроники из Мексики. Штат Тамаулипас называют «маленькой границей» с США, ведь через него проходит почти треть всей мексиканской внешней торговли. Здесь картели открыли настоящую охоту на мигрантов из Центральной Америки, которые пытаются всеми правдами и неправдами попасть в США. Несчастных ловят как диких зверей и буквально обращают в рабство, заставляя выполнять для ОПГ всю грязную работу.

Еще жестче поступают с членами противоборствующих картелей. В штате Сакатекас в центре страны идет война между «Синалоа» и «Новым поколением Халиско», где иногда убивают, вернее, по терминологии картелей, «казнят», по 20 человек за сутки. В прошлом году число убийств в штате выросло в полтора раза, а в бою с преступниками погибло 19 полицейских.

Раздача продуктов картелем CJNG. Фото: twitter.com

А вот еще небольшой штришок к событиям в стране. Во время пандемии началась настоящая битва между группировкой «Виагра» (да, именно так!) и киллером по прозвищу Клоун, состоящим на службе у «Нового поколения Халиско». Клоун снял кожу с лица нескольких «Виагр» и запустил соответствующие видео в соцсети, в отместку его противники пообещали вырезать семью киллера и его подельников, но пока ограничились лишь парой его коллег по ОПГ.

Отдельного упоминания заслуживают методы казней, применяемые картелями. Несогласных с политикой преступников всегда ждет такой конец, когда простая пуля в лоб представляется не таким уж и плохим исходом, ведь при сопротивлении бандиты могут сжечь заживо, четвертовать или в буквальном смысле выпустить кишки. Например, «Новое поколение Халиско» предпочитает сначала пытать пленников током, а потом вырывать их сердца и есть сырое мясо. Иногда отрезанными конечностями выкладывают разные надписи, прославляющие картель.

МИРОЛЮБИВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ

Война между наркокартелями и правительством Мексики идет уже больше 15 лет, причем власти все это время полагались в основном на силовые меры решения проблемы. Однако после избрания президентом страны Андреса Лопеса Обрадора в 2018 году концепция изменилась. Несмотря на то, что глава государства ни в коем случае не говорил о поддержке ОПГ, он, тем не менее, принял ряд мер, которые облегчили жизнь уголовникам. Например, одобрил закон, серьезно ограничивающий полномочия Управления США по борьбе с наркотиками в стране, лишив их агентов дипломатического иммунитета, а также обязал передавать всю информацию, собранную во время расследований, местным силовикам. Последнее обстоятельство больше всего раздражает американцев, ведь мексиканские военные и полицейские известны постоянной утечкой информации к картелям. Да что там, одна из самых мощных и беспощадных банд «Лос Сетас» как раз и была создана выходцами из местного спецназа.

А в начале этого года на открытии нового центра Национальной гвардии Лопес Обрадор вообще заявил, что «сейчас не время объявлять войну (наркокартелям), принцип око за око, и зуб за зуб больше не действуют, так мы останемся без зубов». Взамен глава государства предложил новую политику «объятий, а не пуль», которая должна включать меры по улучшению жизни населения и усилению социальной защиты граждан.

На словах все это выглядит вполне разумным предложением. Вот только сами мексиканские картели не готовы идти на мировую с государством, а вместо этого активнее участвуют в нарковойне.

Кровавые разборки стали еще более жестокими Фото: EAST NEWS

НА ЭКВАДОРСКОМ ФРОНТЕ ПЕРЕМЕНЫ

Битва между картелями перекинулась уже и за пределы Мексики, причем если раньше представители наркобаронов были лишь простыми покупателями кокаина и синтетических наркотиков для его сбыта в США, то теперь они все чаще начинают вмешиваться напрямую в отстаивание своих интересов и получении контроля над контрабандой запрещенных веществ, идущей в Европу.

Совсем недавно 23 февраля в четырех эквадорских тюрьмах в крупнейших городах страны практически одновременно вспыхнули бунты, которые власти были вынуждены подавить максимально жестко. В результате действий полиции и спецназа погибли 79 человек, а самый кровавый бой произошел в Гуаякиле — главном порту страны и одновременно самом крупном городе, центре экономической жизни Эквадора.

Можно было бы принять эти мятежи за обыкновенные беспорядки, которые периодически сотрясают многие пенитенциарные учреждения Латинской Америки, если бы не ряд подозрительных моментов. На видео из восставших тюрем были заметны флаги Мексики, а чуть позже картели «Синалоа» и «Лос Чонерос» опубликовали заявление, в котором объявили о причастности своих конкурентов по опасному бизнесу из «Нового поколения Халиско» к мятежу. Оба картеля пообещали устроить террор оппонентам на эквадорской земле!

В ответ «новое поколение Халиско» подтвердило свою вовлеченность в беспорядки, пообещав гибель лидерам своих противников со специфическими прозвищами Яйцо в заднице и Тортик и потребовав смерти (ну или хотя бы отставки) главы эквадорской тюремной системы. Кстати, на следующий день полковник Орландо Хакоме, руливший пенитенциарными учреждениями, действительно уволился со службы по собственному желанию.

Чем же так интересен Эквадор для картелей? Эта страна служит для торговцев зельем удобной перевалочной базой благодаря развитой портовой инфраструктуре и относительно миролюбивыми правоохранительными органами. По сравнению с соседним Перу и уж тем более Колумбией, местные военные и спецслужбы не особенно лютуют, хотя и регулярно проводят рейды против наркоторговцев. Например, недавно полицейские захватили почти 2 тонны кокаина, а в октябре прошлого года накрыли подпольный аэродром контрабандистов с почти полутонной сырья. Но это капля в море по сравнению с теми богатствами, которые текут через местные порты.

Ограничения подтолкнули бандитов и к развитию своей креативности Фото: twitter.com

ДАЛЕКИЙ ЭКВАДОР, БЛИЗКАЯ РОССИЯ

Эквадор в мировой цепочке наркотрафика — ключевой элемент в торговле Латинской Америки запрещенными веществами с Европой, и большая часть потока зелья, направляемого из Западного полушария в Россию, идет именно отсюда.

В основном наркотики прячут в контейнерах с фруктами, ведь именно данный товар является одной из главных статей экспорта маленькой латиноамериканской страны. А на российском рынке эквадорские бананы вообще монополисты, мы получаем оттуда практически 100 процентов этих фруктов.

Скрыть наркотики в рефрижераторах довольно легко с учетом того, что по своим специфическим условиям хранения бананы требуют постоянно поддерживать низкую температур — около 13 градусов. Если опустить чуть ниже — перемерзнут, повысить — начнут зреть раньше времени и сгниют. В результате таможенники при всем желании не могут исследовать огромное контейнерное судно достаточное время, не допустив уничтожение партии фруктов, и вынуждены ограничиться поверхностным осмотром.

Так что во многом от того, кто будет контролировать Эквадор, будет зависеть и будущее экспорта наркотиков в нашу страну. Пока силовикам удается перехватить только малую часть зелья, хотя попадаются и «крупные рыбы». Например, россияне уже участвуют в организации этого трафика, взять хотя бы Дмитрия Красавчикова, который более 10 лет переправлял запрещенный товар из Латинской Америки. А в 2019 году таможенники нашли в грузе из Эквадора 400 килограммов кокаина.

Впрочем, Серхио Родригес обнадеживает, что пока не все так плохо.

- Не думаю, что есть достаточные доказательства того, что мексиканцы напрямую спровоцировали тюремные бунты, скорее, это было сделано косвенным путем, - комментирует ситуацию эксперт КП. - Пока еще картели не настолько сильный в Эквадоре, хотя они и пытаются активно подмять под себя именно этот транзитный канал.

Однако не исключено, что в будущем эхо «войны картелей» в далекой Латинской Америке может докатиться и до наших границ.