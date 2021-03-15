"Когда Валя упала, он вливал ей в рот пиво": друг Фирсова впервые рассказал правду о последних днях жизни Валентины Легкоступовой

Вместо того чтобы вызвать скорую, яхтсмен "лечил" жену алкоголем Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Уже больше полугода Следственный комитет ведет проверку по факту смерти заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой. Кто виноват и что случилось: на эти вопросы до сих пор нет ответов. Известно лишь, что причиной смерти исполнительницы хита "Ягода-малина" стала закрытая черепно-мозговая травма. Получить такую можно как в результате падения, так и от удара тупым предметом по голове.

В первые же дни после трагедии дети певицы обвинили в смерти матери ее мужа, яхтсмена Юрия Фирсова. Напомним, в законном браке они прожили всего 40 дней. Причем жили явно весело: как минимум последние две недели оба употребляли алкоголь. В состоянии запоя Валентина Легкоступова и Юрий Фирсов попали в наркологическую больницу. Именно там певица впала в кому и спустя несколько дней умерла в одной из лучших столичных клиник, куда ее перевели уже в бессознательном состоянии.

Пока за жизнь артистки боролись медики, Фирсов искал поддержки у друзей. Одному из них, своему лучшему другу и коллеге по яхтингу он честно рассказал о падении певицы. Приятель Фирсова уверен, тогда Юрий был абсолютно откровенен. С тех пор друзья не общаются. Яхтсмен впервые рассказал "Комсомолке" об исповеди Фирсова Он просил нас не называть свое имя. Однако следствию мы готовы предоставить все его данные. Увы, в рамках проверки он так и не был опрошен.

В первые же дни после трагедии дети певицы обвинили в смерти матери ее мужа, яхтсмена Юрия Фирсова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Этот откровенный разговор с Фирсовым случился еще до смерти Валентины Легкоступовой?

- Я хорошо помню тот день. Валентина еще была жива, но была в состоянии комы. Юра мне позвонил и сказал, что ему нужно со мной встретиться и поговорить. Голос у него тогда был настолько взволнованный, что я отложил все дела и пригласил его к себе в гости. Он приехал и я тогда его просто не узнал. Весь какой-то дерганный, взъерошенный, руки тряслись. Сложно сказать сейчас, это от алкоголя было или от волнения. Сначала он стал на Матвея жаловаться. Я не удивился, потому что он и до этого нелестно отзывался о сыне Валентины Легкоступовой.

- Что плохого ему Матвей сделал?

- Ну не сложилось у них дружбы. Юра еще до свадьбы с Валей разругался с ее детьми. Он называл Матвея тунеядцем, говорил что парень у него деньги ворует. Но мне все это казалось глупостью какой-то. Я просил его наладить с Матвеем отношения, объяснял, что ему, как взрослому человеку, нужно искать подход, а не доводить до скандалов.

- Вы наверняка спросили о том, почему Валентина Легкоступова в больнице сейчас находится?

- Да, конечно. Об этом мы говорили. Юра сам мне рассказал о ее падении в ванной комнате. Он говорил, что она тогда сильно головой ударилась. Он испугался, но сам был пьян. Дословно он сказал так: "я уложил ее в кровать и стал отпаивать пивом". Он говорил ,что она такая слабая была, что ему приходилось пиво ей буквально вливать в рот.

- То есть он что вместо того чтобы скорую вызвать, лечил ее алкоголем?

- Да, именно так и было. Он думал, что ей это поможет, ну знаете , когда человек несколько дней пьет, ему от новой дозы алкоголя лучше становится...

- Звучит просто дико. Он понимал что вредит ей?

- Нет не понимал. Он просто хотел облегчить ее состояние. Он же сам был в запое в тот момент и, видимо, вообще не отдавал себе отчета в своих действиях.

- А почему он детям Валентины не сообщил , вам не позвонил, в конце концов?

- Я его ругал за это. Он только ответил, что стыдно было кого-то в квартиру приглашать, они ведь несколько дней подряд пили.

- Почему вы не рассказали следователям о том, что Фирсов вливал Легкоступовой пиво в рот?

- Я после всего этого просто перестал с ним общаться. Сначала хотел пойти в Следственный комитет, все рассказать. Потом решил подождать пока меня вызовут. Но это так и не случилось.

Сам Фирсов в многочисленных интервью, ни разу не упоминал про эпизод со странным лечением пивом. Про само падение певицы он всякий раз рассказывает новые версии: то он его видел собственными глазами, то в это время спал. Но могут ли показания друга повлиять на ход проверки?

- Все это к делу не пришьешь. В УПК любое деяние должно быть с умыслом. Тогда можно состав преступления получить. Один подложил больному человеку под голову подушку, другой убрал. Фирсов не доктор, он вполне мог считать, что вливая пиво, он облегчает состояние жены. Все понимают он - аморальный тип, но доказательств умысла на причинение вреда здоровью - нет. Он даже скорую не обязан ей был вызывать. Тут все очень субъективно. Нет критериев для вызова, в законе они никак не прописаны. Граница настолько тонкая, что крайне редко в таких ситуациях возникает даже статья "Оставление в опасности". Был бы на месте Легкоступовой ребенок, или человек недееспособный, тогда да, были шансы на статью. А тут... Она сама должна была действовать, сама за свою жизнь отвечала, - прокомментировал Леонид Ольшанский, известный московский адвокат.

Напомним, Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020-го года. Певице было 54 года.