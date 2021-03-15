«Звал обниматься в трусах и заставлял есть барсучий жир»: СК проверяет пост из Instagram о насилии над ребенком

Сестра, которая рассказала о ситуации Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Правоохранительные органы в Москве разбираются в истории о домашнем насилии. Жительница Краснодарского края сообщила, что над ее младшей сестрой, которая живет в столице, издевается отец. Пост об этом она сделала в Instagram и отметила в публикации многочисленные госорганы.

У сестер общая мать, но разные отцы. Родительница умерла четыре года назад от онкологии.

— С тех пор отец Русланы (имя сестры — прим.авт.) просто озверел. Мы стараемся поддерживать с сестрои общение, но с каждым днем это становится труднее. Отец забирает у нее телефон, блокируя всяческое общение ее с внешним миром. Руслана таи но «ворует» свои телефон и звонит мне, жалуется на жестокое обращение. Помимо избиении ребенка, он вводит ограничения в еде, оскорбляет матом, унижает. Заставляет ее кушать испорченную еду, кладет в суп барсучии жир и силои заставляет это есть, — написала пользовательница соцсети с ником gozins.

Женщина обвиняет отца сестры в пьянстве и курении в квартире. Говорит, что он запрещает ребенку ходить в туалет, потому что там у него спрятана выпивка. Сама автор поста уверяет, что в детстве также терпела издевательства отчима. Но ей удалось переехать к бабушке. Сейчас она замуж, есть свои семья.

Младшая сестра, которую по словам блогерки gozins, избивает отец Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Сеи час отец зовет Руслану полежать, пообниматься с ним под одеялом в трусах. Вы понимаете к чему я клоню. Это мои страх, — сообщила женщина.

Придать историю огласке она решила после очередного звонка сестры с жалобами. На публикацию женщины обратила внимание уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

— После появления в социальных сетях информации о насилии и жестоком обращении в отношении 12-летней девочки, связались с детским омбудсменом Москвы, региональным Следственным комитетом, — сообщила омбудсмен на личной странице в Instagram.

Пока силовики ведут проверку: проверяют историю сестры.

— Видите, как все быстро делается, когда общество поднимает бунт. А раньше был лишь один ответ: «Девочка врет! Мы с ним (отцом ребенка — прим.авт.) разговаривали. Он к ней очень хорошо относится». Хотя снимали побои, она лежала в больнице. Потом он приходил в опеку с крокодильими слезами и ему ее отдают, — отреагировала на пост Кузнецовой блогер gozins.

Позже Анна Кузнецова сообщила новые подробности по ситуации. Опубликованные фото ребенка в синяках сделаны в феврале. Однако в марте вновь были побои. В ближайшее время с семьей встретиться региональный омбудсмен по правам ребенка.