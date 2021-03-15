Дмитрий Песков ответил, будет ли Путин соблюдать Великий пост. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

- Дмитрий Сергеевич, сегодня начался Великий пост у православных христиан. Соблюдает ли пост глава государства и его семья? - спросил я у пресс-секретаря Президента России в понедельник, 15 марта. - И ввели ли для себя какие-то ограничения Дмитрий Песков и его семья?

- Вы знаете, я, наверное, не буду отвечать на ваш вопрос, - ответил Песков. - Потому что все-таки это относится, наверное, к такому личному пространству, и это абсолютно личное дело каждого. Поэтому, я не буду отвечать на этот вопрос.

НАША СПРАВКА

Великий Пост по Православному календарю начинается за семь недель до Пасхи, это - важнейший из многодневных постов православной церкви, который готовит христиан к достойной встрече главного праздника – Воскресения Христова. В связи с тем, что Пасха может попадать на разные числа календаря, Великий пост также каждый год начинается в разные дни. Нынче он начался 15 марта и продлится до 1 мая включительно. Из четырех многодневных постов Великий является основным, самым продолжительным и строгим. Он включает шесть седмиц, или 40 дней, поэтому называется также Святой Четыредесятницей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Диетолог перечислил условия питания при вакцинации в Великий пост

Врачи сообщили, что сделать прививку можно при достаточном объёме белка и минеральных веществ в рационе (подробности)