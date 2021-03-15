Наркотики в бюстгальтере: участницу шоу «Пацанки» Диану Субботину задержали полицейские

Участницу шоу «Пацанки» 26-летнюю Диану Субботину задержали с наркотиками. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Участницу шоу «Пацанки» 26-летнюю Диану Субботину задержали с наркотиками. Это та самая девушка с мальчишеским характером, которой легче разбить тачку, сломать нос, чем быть милой леди и носить платья. Известной она стала по телешоу. Еще там она себя называла «бедовой» и говорила, что притягивает к себе плохие истории. Очередная такая история случилась 14 марта.

Вместе с подружкой она гуляла по Москве в три часа ночи. Подозрительное поведение девушек привлекло внимание полицейских. Дикий крик, смех стали поводом для проверки документов. Недалеко от секции борьбы на улице Казакова девушек задержали. При осмотре у Дианы Субботиной обнаружили наркотики.

- В ходе личного досмотра под вязанной шапкой найден полиэтиленовый пакет стального цвета с порошкообразным веществом. Еще один пакетик обнаружен в бюстгальтере, - рассказали kp.ru в правоохранительных органах.

Вместе с подружкой она гуляла по Москве в три часа ночи. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вместе с Дианой Субботиной той ночью, по некоторым данным, была финалистка шоу «Пацанки» Зарина Голубцова. «КП» попросила прокомментировать ситуацию ее помощницу Елену Мельникову.

- Сколько платите? – спросила Елена Мельникова.

Позже помощница ответила, что про деньги была шутка и отказалась от каких-либо комментариев.

Тем временем правоохранительные органы получили данные экспертизы состава пакетиков – внутри оказались наркотики массой 0,88 гр. Теперь Диане Субботиной грозит уголовное дело по статье № 228 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ». Диане Субботиной предстоит выплатить штраф в размере до 40 тысяч рублей, а если суд решит назначить максимальный срок, то это лишение свободы до трех лет. Не исключена еще одна статья №229 «Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ», а здесь максимальный срок уже до семи лет тюрьмы.

Сама же 26-летняя Диана Субботина никак не комментирует ситуацию с задержанием и обнаруженными наркотиками. Месяц назад блогер рассказывала своим подписчикам, что полюбила оливки.

- За последнее время в моей жизни многое поменялось: я переехала в столицу, сменила имидж и даже полюбила оливки, - признавалась в соцсетях Диана Субботина.