Goldman Sachs поднял прогнозную цену на акции Роснефти сразу на 41 процент!

Биржевые аналитики все более оптимистично смотрят на перспективы ценных бумаг Роснефти. Так, один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs сегодня поднял целевую цену ГДР нефтяной компании (аналог акций, которые размещены на биржах Европы) на 41%! - до $10. Это самый оптимистичный прогноз на текущий момент. При этом не только подтвердив рекомендацию «покупать» акции Роснефти, но и включив российское предприятие в список наиболее предпочтительных объектов инвестирования. Целевые цены по компаниям-конкурентам были повышены в среднем на 18%.

Банк ожидает, что, на фоне улучшения макроэкономических показателей, вырастут прибыль и дивиденды компаний, что, в свою очередь, улучшит динамику их котировок. По оценкам GS, у Роснефти в 2021 ожидается самый высокий темп роста дивидендной доходности в ~8 раз до ~10%. В банке отмечают, что российское нефтяное предприятие сохраняет одно из лидирующих мест в мире в части удержания самых низких затрат на добычу, что обеспечит способность генерировать высокий свободный денежный поток.

По мнению GS, снижение удельных объемов выбросов в разведке и добыче и возможность дальнейшего сокращения выбросов за счет утилизации попутного нефтяного газа увеличивает относительное преимущество Роснефти по сравнению с некоторыми другими нефтяными компаниями.

Bank of America Merrill Lynch также повысил сегодня целевую цену ГДР Роснефти на 17% (с $7,7 до $9), сохранив рекомендацию «Покупать» и место в списке наиболее предпочтительных объектов инвестирования в Восточной Европе, Ближнем Востоке и Африке. Банк повысил долгосрочный прогноз цен на нефть в связи со снижением запасов на рынке и ожиданием дальнейшего восстановления спроса - рост потребления нефти, по мнению банка, ожидается самым сильным с 1970-ых. Банк отмечает, что после обвалов цен на нефть в 2016, 2018 и 2020 годах, чувствительность объемов добычи сланцевой нефти в США к росту цен на 1% сократилась в два раза. Если 5-8 лет назад рост цены на нефть на 1% приводил к росту объемов бурения на сланцевых месторождениях на 2%, то сейчас рост составляет лишь 1%.

Кроме того, на потенциальную стоимость ценных бумаг компании серьезно влияют ее собственные успехи.

«Тем временем, в России ресурсная база существенно увеличивается. Крупнейшие мировые открытия нефти и газа в 2020 году сделаны Роснефтью, - напомнил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков. - Международные консалтинговые и аналитические агентства – Wood Mackenzie и Westwood Global Energy – пришли к выводу о лидерстве России в геологоразведке углеводородов, проанализировав данные добывающих компаний по итогам 2020 года».

Согласно выводам Westwood, на Россию пришлось 70% из обнаруженных в мире в прошлом году объёмов запасов нефти и газа. У нас сделаны три крупнейших мировых открытия 2020 года, все они связаны с деятельностью «Роснефти» в Карском море и на Таймыре. Аналитики Wood Mackenzie оценили ресурсный потенциал трех крупнейших открытых в 2020 году «Роснефтью» месторождений (Жукова, Рокоссовского и Западно-Иркинское) выше 4 млрд б.н.э. (эквивалент барреля нефти). Для сравнения, у ближайших конкурентов – Kwaskwasi (Суринам) и Sakarya (Турция) – ресурсная база менее 2 млрд б.н.э.

«Открытие на Таймыре Западно-Иркинского месторождения с извлекаемыми запасами нефти свыше 500 млн т поддержит ресурсный потенциал крупнейшего проекта «Роснефти» – «Восток Ойл», ориентированного на поставки по Северному морскому пути», - резюмировал Леонид Крутаков.