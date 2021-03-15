Открыли регистрацию на Международный рыбопромышленный форум и выставку рыбной индустрии

Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia – мероприятие, направленное на все сферы рыбной промышленности

13 марта открылась регистрация на крупнейшее событие в российской рыбной отрасли - IV Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий SEAFOOD EXPO RUSSIA 2021. Мероприятие пройдёт 6-8 июля 2021 года в г. Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум» и станет первым профильным событием с начала пандемии.

Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia – мероприятие, направленное на все сферы рыбной промышленности: от вылова и добычи до транспортировки и продажи. За пять лет площадь выставки выросла в 2,5 раза, а количество посетителей – в 6 раз. Подготовка к Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia идёт полным ходом, мероприятие пройдёт в запланированные сроки. На данный момент 80% стендов уже забронированы. Среди экспонентов будут как российские, так и зарубежные представители. Свое участие уже подтвердили лидеры судостроения, среди них: ОСК, Ростр, Remontowa, Damen, Tersan.

Оборудование для судов представят ВНИИР Прогресс, Furuno, Simrad, СТТ Марин Сервис, Mitsubishi Motors, Yanmar и др. Будут присутствовать ведущие рыбодобывающие компании: Гидрострой, Норебо, НБАМР, Русская рыбопромышленная компания, Океанрыбфлот, Sigma Marin Technology, ЮКРК, ФЭСТ, FOR Group, Архангельский траловый флот и др. Впервые экспонентами выставки станут: Росрыбфлот, Остров, Авангард, Альфеус фидс, Mayekawa, Camozzi, Камелия Сифуд/Юнивикта.

Ожидается, что в этом году выставку и форум посетят более 11 тысяч человек. На всей территории будет действовать повышенный уровень безопасности и строго соблюдены все меры, предписанные Роспотребнадзором.

Seafood Expo Russia – площадка для заключения контрактов и обмена опытом между представителями рыбной промышленности. Задача мероприятия 2021 года по максимуму использовать потенциал внутреннего рынка России - наладить сбыт и реализацию продукции. Усилия организаторов будут направлены на укрепление связи производитель - поставщик - потребитель. Для этого будет увеличена площадь Ритейл-центра и организована зона закупок «Рыбный супермаркет».

В деловой программе мероприятия к обсуждению запланированы вопросы международного сотрудничества, внутреннего развития и поддержки индустрии. Отдельное внимание будет уделено аквакультуре, как одному из ключевых драйверов роста отрасли. Основным акцентом деловых сессий и презентаций станет высокая практическая ориентированность и актуальность для профессиональной аудитории.

Вход на выставку и форум будет доступен всем зарегистрированным посетителям. Пройти регистрацию и получить билет можно здесь. Вход на мероприятие будет бесплатным для всех посетителей.