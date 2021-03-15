Первые семь отгружены в Челябинск: «Группа ГАЗ» начала серийное производство городских автобусов, работающих на сжиженном газе

Городская низкопольная модель — первый автобус большого класса на сжиженном природном газе, серийно выпускаемый в России. Фото: «Группа ГАЗ»

Первые экологически чистые машины поставлены в Челябинск. Тем самым автобус ЛиАЗ-5292 LNG расширяет линейку экологически чистой техники «Группы ГАЗ», выпускающей автобусы и коммерческие автомобили на природном газе.

СОХРАНЯЕТ ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА БАЗОВОЙ МОДЕЛИ

Теперь о знаменательном для Ликинского автобусного завода факте расскажем подробнее. Первые семь машин модели ЛиАЗ-5292 LNG отгружены в Челябинск. Городская низкопольная модель является первым автобусом большого класса на сжиженном природном газе, серийно выпускающемся в России. Автобус успешно зарекомендовал себя в тестовой эксплуатации, проводившейся осенью 2020 года в Челябинске, в данный момент тестовые испытания модели проходят в Санкт-Петербурге.

Новая модификация автобуса рассчитана на перевозку 111 пассажиров и сохраняет все преимущества базовой модели: низкий уровень пола, просторную накопительную площадку, а также наклон кузова в сторону остановки для удобства посадки и высадки пассажиров. В автобусе установлена система климат-контроля, USB-зарядки, система видеонаблюдения, ЭРА-ГЛОНАСС, электронные маршрутоуказатели, табло с бегущей строкой. ЛиАЗ-5292 LNG оборудован механической аппарелью для беспрепятственного въезда в салон маломобильных пассажиров, специальными местами для инвалидной коляски, кнопками связи с водителем.

ЭКОНОМИЯ + ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

ЛиАЗ-5292 LNG– высоко экологичный автобус. Модель комплектуется отечественным газовым двигателем ЯМЗ-536 экологического стандарта Евро-5. Объем криобака в 375 л обеспечивает запас хода машины на одной заправке свыше 300 км. Топливный бак расположен в задней части машины, обеспечивая быстрый и удобный доступ к техническому обслуживанию без необходимости демонтажа емкости.

Использование природного газа позволяет существенно снизить топливные затраты по сравнению с бензином и дизельным топливом. Кроме того, природный газ является одним из самых экологичных видов моторного топлива. Поэтому «Группа ГАЗ» выпускает полный модельный ряд техники на сжатом природном газе: автобусы всех классов и назначений, коммерческие автомобили и специальную технику на их базе. Каждая модель перед началом серийного производства проходит длительные испытания для обеспечения безопасности и надежности.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Начиная с 2005 года, когда Ликинский автобусный завод вошел в «Группу ГАЗ» Олега Дерипаски, предприятие практически каждый год удивляет новинками. Так, первый в России электробус и газовый автобус был создан здесь. Построено производство туристических автобусов «Вояж» и «Круиз». И именно эти машины стали основным транспортом, обслуживавшим маршруты во время Зимних Олимпийских Игр 2014 года. А низкопольные городские машины ЛиАЗ перевозили гостей Чемпионата мира по футболу-2018. Два года назад по заказу Московской области на предприятии начали производство пригородных автобусов. В 2021-ом «Группа ГАЗ» первой на территории России выпустила инновационный автобус большого класса, работающий на сжиженном природном газе.

Такие темпы развития, в принципе, неудивительны, ведь предприятия «Группы ГАЗ» обладают целым рядом технологических преимуществ. Начиная от конструктивных решений, заканчивая технологиями производства. Так, на Ликинском автобусном заводе применяется единственная на территории всей восточной Европы технология катафорезного грунтования кузова автобусов, полностью защищающая его от коррозии.