Владимир Путин заглянул в будущее «Сириуса»

В понедельник, 15 марта, президент работал в Кремле. И прямо с самого утра на встречу к Путину приехала руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В понедельник, 15 марта, президент работал в Кремле. И прямо с самого утра на встречу к Путину приехала руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва. Этот фонд она возглавляет с 2015 года - как раз с этого времени в Сочи и начали создавать, а потом и активно развивать Образовательный центр для одаренных детей «Сириус».

- «Сириус» продолжит развиваться в той модели, которую вы ему заложили, – модели консолидации и работы в интересах каждого своего выпускника и каждого региона, но уже в рамках федеральной территории, - рассказала Путину Шмелева. - Через два года в «Сириусе» откроется концертный зал. Сейчас мы делаем всё, чтобы там была высочайшего уровня акустика. Как вы знаете, господин Тойота по вашей просьбе этим занимается... Конечно, ведётся подготовка к открытию концертного зала.

- На сколько мест? - спросил Путин.

- 1200 мест в основном зал и 300 – это вторая сцена... К сентябрю генеральный план развития федеральной территории должен быть готов, закончен.

- Вот этот? - заинтересовался Путин, рассматривая бумаги, которые лежали на столе перед Шмелевой.

- Это, в том числе, спортивный кластер, сейчас про него подробнее расскажу.

- А где этот план? - нетерпеливо спросил президент.

- Вот он. И я, конечно, очень признательна вам и за доверие, и за внимание к «Сириусу», и за то, что вы создали все условия, для того чтобы эта территория развивалась в рамках тех задач, которые поставлены и перед наукой, образованием, культурой и спортом. Спасибо большое.

- Театр когда будет готов? - продолжал «интервью» Путин.

- IV квартал 2022 года.

- Конец 2022 года, то есть два года.

- Да, два года.

- А ещё не приступали к строительству?

- Шестой этаж заканчиваем. Вот как раз сформировали художественно-экспертный совет. Просила бы поддержать. Здесь у нас есть и все, кто стоял у основания, и Валерий Абисалович Гергиев, и Сергей Павлович Ролдугин, и Светлана Юрьевна Захарова – учредители фонда... И даже туда мы уже включили выпускников «Сириуса».

- Здорово, - похвалил гостью и «Сириус» в целом Путин, - Очень хорошо. А университет?

- Университет. Как раз здесь представлены все возможности, которые у нас сейчас появляются благодаря тому, что у нас появляется больше участков для развития кампуса. У нас получилась замечательная школа, у которой есть внутренний двор, аудитории, которые расположены по периметру. И мы хотели приложить такую же модель к кампусу, который сейчас здесь мог бы раскинуться, в общем, на достаточно большой территории.

- В каком месте? - продолжал изучать план Путин.

- Это как раз напротив Медиацентра. (Где, кстати, обычно работает пресса. - А.Г.)

- Там свободная площадка?

- Да. В Медиацентре сейчас у нас развивается центр наук о жизни, почти 9 тысяч квадратных метров у нас будет занято под лаборатории этого центра. Сам кампус рассчитан на 6 тысяч студентов, на тысячу педагогов (это постоянный контингент), и тысяча будет обучаться на краткосрочных программах в течение месяца. То есть, 7 тысяч человек должно проживать в кампусе, который мы запланировали. Это будет малоэтажное строительство с новыми технологиями.

- 7 тысяч человек – это прилично, - оценил президент.

- Да, это уже серьёзно. А, вообще, в целом на федеральной территории, мы рассчитываем, за счёт развития университета и инновационного центра будет порядка 40 тысяч проживать, по сегодняшним планам.

- А та школа, которую строит или уже построил край, будет совмещена с постоянным проживанием детей или нет? Там будет интернат?

- Да, - пояснила президенту Шмелева,- мы хотим рядом два здания, как Вы тогда поручали, отдать под интернат на 260 человек, и туда будут приезжать как дети из Краснодарского края, с юга, но и в целом те дети, которые будут рекомендованы экспертным советом к проживанию и обучению там.

- На постоянной основе?

- Да.

Сейчас мы её запускаем как школу старшеклассников с теми профилями. У нас очень хорошие результаты у ребят, которые учатся в профильных классах сочинских, у нас четыре класса. Это профильные классы «химбио», «физмат».

В этом году мы открываем IT-колледж, фактически 55 мест, мы уже получили даже контрольные цифры приёма на IT-специальности. Резиденты, которые здесь открыли офисы, очень заинтересованы в такой возможности и сформулировали уже требования к учебному плану. И мы покажем, как будут востребованные специалисты готовиться здесь с сочинскими подростками.

- Но университет уже начинает работу? - уточнил Путин.

- Да, университет начинает работу, - пояснила Шмелева, - с 2021 года мы открываем магистерские программы, программы аспирантуры по всем трём направлениям. И, как вы знаете, работает международный математический центр. Мы подготовили с коллегами большую повестку в план Года науки и технологий, который в этом году стартует.

- Хорошо, - отреагировал Путин. - Спасибо.

Ведь это его детище. Он все это придумал. Кстати, название - «Сириус» - тоже принадлежит Путину. Так он решил назвать эту необычную планету.

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