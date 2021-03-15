Писательница Гузель Яхина не хочет, чтобы ее имя склоняли

Писательница Гузель Яхина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наверное, только ленивый не слышал об очередном скандале по поводу нового бестселлера Гузели Яхиной "Эшелон на Самарканд". (Да-да, именно Гузели, не Гузель).

Историк Григорий Циденков обвинил писательницу в том, что роман чуть менее чем полностью сплагиачен из его блога, в котором он публиковал выписки из архивов. Историк обратился за помощью к юристам в сфере авторских прав, а тем временем писательское сообщество раскололось на поддерживающих Яхину и осуждающих ее же.

Поддерживающие заявляют, что вокруг писательницы развернулась "травля" и что никогда использование исторических документов не считалось плагиатом. Осуждающие либо молчат, либо называют происходящее закономерной реакцией на избыточный и незаслуженный пиар посредственной писательницы.

Страсти кипят, но сама Гузель Яхина решилась впервые показаться на публике и рассказать все как оно есть.

31 марта в семь часов вечера Яхина появится в онлайн-лектории "Башня", где поговорит о том, как работала над книгой, что у кого брала и справедливы ли обвинения Циденкова.

Впрочем, скандал о плагиате - не единственный, связанный с именем Яхиной. На днях писатель Валерий Шубинский справедливо задался вопросом, а почему слово "Гузель" перестали склонять.

Обратите внимание, что теперь во всех публикациях стабильно пишут: "новый роман Гузель Яхиной", хотя раньше бы спокойно написали "Гузели".

"Я считаю, что имя склоняется, пока на конце мягкий знак. Правил русского языка не отменял никто. Мышь, тишь, дрель, щель, Рахиль, Адель, Жизель, Гузель - третье склонение, -говорит Шубинский. - А вот имена без мягкого знака: Джейн, Мамлакат, Покахонтас, Гузел - не склоняются.

Как нам удалось узнать, в несклоняемости собственного имени уверена сама Гузель Яхина. Писательница настаивает и даже требует, чтобы ее имя не склонялось и, например, писали "не у Гузели", а "у Гузель".

На этот счет Валерий Шубинский резонно замечает, что мы не спрашиваем у англичан, склоняется ли по-русски имя "Джейн". Грамматика все же - основа языка. Но если Яхиной очень хочется не склоняться, пусть потребует писать имя без мягкого знака.

Разобраться в том, склоняется ли имя "Гузель" и кто прав в этом вопросе, поможет филолог Ирина Левонтина. В понедельник, 15 марта, на онлайн-лекции "Башни" Ирина расскажет о том, что изменилось в "великом и могучем" за последнее время и все ли изменения - законны.