Травля закончилась трагедией: Одноклассники избили 14-летнюю девочку и скинули ее в реку

Как считает следствие, двое подростков напали на Алишу, избили и сбросили тело в реку Сену. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шокирующее преступление, произошедшее в пригороде Парижа Аржантей, всколыхнуло всю Францию и вывело на улицы тысячи людей. Убитая девочка, 14-летняя Алиша, на глазах становится иконой борьбы против издевательства и насилия в школе.

Конфликт со своими мучителями начался у Алиши не так давно, хотя изначально они дружили и даже были в одной компании. Алиша встречалась с одноклассником, но потом тот выбрал ее подругу. И вот уже новая парочка шушукается у Алиши за спиной, подсмеиваясь над девочкой. История банальная до ужаса, таких любовных драм у многих школьников – по паре за учебный год. Только вот эта переросла в нечто большая.

Подшучивать на Алишей парочке оказалось мало. Они настраивали против нее общих знакомых и даже взломали ее телефон. Оттуда они выудили фотографии в нижнем белье, которые запустили в группу класса в мессенджере.

Алиша терпеть такое не захотела – пошла в администрацию школы и пожаловалась. Против парня, которые и провернул все дурно пахнущее дельце с фотографиями, начали разбирательство. Но его новая любовь, которая еще пару месяцев назад чуть ли не каждый день гуляла с Алишей после школы, решила заступиться за ухажера.

Бывшая подружка Алиши пригласила ее на встречу на берегу реки якобы с желанием помириться, а сама в это время вместе с парнем в смс планировала как будет «карать» жертву.

Как считает следствие, двое подростков напали на Алишу, избили и сбросили тело в реку Сену. Перед этим во время разговора молодой человек неожиданным ударом свалил жертву и начал избивать ногами ее по голове и по спине. Девочка была еще жива, когда садист вместе со своей подружкой закинули тело в реку. После этого «сладкая» парочка сбежала в Париж.

Теперь подростки арестованы и ожидают суда. Бывшим одноклассникам Алиши может грозить до 20 лет за ее убийство. Как заявил представитель прокуратуры Эрик Ремо, во время предварительного допроса они не выразили какого-либо раскаяния или сожаления в содеянном.

Примечательно, что парень не подходит под описания члена молодежных банд, которые часто орудуют в пригородах Парижа. Это не какой-то громила, а скорее ботаник-компьютерщик, любивший проводить время за видеоиграми. Даже школа, где учились убийцы и жертва, была частным учебным заведением с неплохой репутацией.

- Я никак не могу поверить в то, что со мной случилось, - говорит несчастная мать Алиши. – Ее ужасная смерть не дает мне спать, я чувствую себя такой одинокой, как будто у меня вырвали кусочек сердца.

Случай с Алишей вызвал волну возмущения по всей Франции, на митинг в ее память в Аржантее вышли несколько тысяч человек. Власти уже пообещали создать в ближайшие дни комитет, который займется просвещением в области борьбы с травлей в учебных заведениях. Еще раньше местное МВД объявило о разработке нового плана по борьбе с преступностью среди молодежи, прежде всего, бандитизмом.