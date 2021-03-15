Номинанты на «Оскар» в 2021 году: «Манк» Дэвида Финчера лидирует, Кончаловский не вошел в пятерку

Объявлены номинации «Оскара» Фото: Shutterstock

93-я церемония вручения самой престижной награды в мире кино пройдет в этом году не 28 февраля, как предполагалось до наступления коронавируса, а 25 апреля. Такой ход позволил увеличить период, когда студии могли претендовать на рассмотрение Академией своих фильмов, некоторые из которых по причине всеобщего локдауна не были закончены, а все остальные не смогли выйти в прокат. Это всего четвертый раз переноса «Оскара» за всю его историю. Первый был в 1938 году после массивного наводнения в Лос-Анджелесе. В 1968-м - в связи с убийством Мартина Лютера Кинга. И в 1981 году вслед за покушением на убийство президента Рональда Рейгана.

По количеству номинаций всех обошел фильм Дэвида Финчера “Манк”, посвященный Херману Манковицу Фото: кадр из фильма

По количеству номинаций всех обошел фильм Дэвида Финчера «Манк», посвященный Херману Манковицу (в советско-российский транскрипции почему-то Манкевич), знаменитому голливудскому сценаристу, прославившемуся прежде всего сценарием к «Гражданину Кейну» - фильму, на протяжении долгих десятилетий считавшемуся кинокритиками всего мира лучшим в истории кино. Киноакадемия обожает фильмы про историю Голливуда, и успех «Манка» был предсказуем. По шесть номинаций получили фильмы «Земля кочевников» китаянки Хлои Жао, «Минари» Ли Айзека Чуна и «Отец» Флориана Зеллера.

Ни блестящий документальный фильм Виктора Косаковского «Гунда», ни историческая драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» в номинации не прошли. В пятерку фильмов, претендующих на «Оскара» за лучший неамериканский фильм, вошли боснийский «Куда идешь, Аида», тунисский «Человек, который продал свою кожу», румынский «Коллектив», гонконгские «Лучшие дни» и датский фаворит «Еще по одной», который «Оскара» и получит.

Ни блестящий документальный фильм Виктора Косаковского «Гунда», ни историческая драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» в номинации не прошли. Фото: кадр из фильма

На звание лучшего актера будут претендовать Энтони Хопкинс («Отец»), Риц Ахмед («Звук металла»), Гэри Олдман («Манк»), Стивен Юн («Минари») и чернокожий и, к сожалению, умерший артист Чедвик Боузмен («Ма Рэйни: Мать блюза»). В номинацию на титул лучшей актрисы предсказуемо попала Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая в «Земле кочевников», а также только что заработавшая «Золотой глобус» чернокожая актриса Андре Дэй, сыгравшая певицу Билли Холлидэй в фильме «США против Билли Холлидэй», Виола Дэвис («Ма Рэйни: Мать блюза»), Ванесса Керби («Части женщины») и «Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»).

В главную номинацию «Лучший фильм» вошли в этом году восемь фильмов - «Отец», «Земля кочевников», «Иисус и черный мессия», «Манк», «Минари», «Девушка, подающая надежды», «Звук металла» и «Суд над чикагской семеркой». Впервые в истории в номинацию «лучшая режиссура» вошли сразу две женщины: упомянутая Хлои Жао за «Землю кочевников» и Эмиральд Феннел за «Девушку, подающую надежды».

Апрельская церемония пройдет не онлайн, а физически: организаторы второго по «смотрибельности» (после Супекубка) шоу, намерены превзойти себя, соблюдая при этом все правила безопасности ковидной эры. Церемония будет проходить сразу в нескольких местах, а не только в кинотеатре «Долби», как это было принято в мирное время.