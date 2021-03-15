«Пока я спала, он расстегнул мне джинсы»: Москвичка обвинила таксиста в изнасиловании

Таксист в своих показаниях заявил, что пассажирка сама предложила ему заняться сексом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В тот вечер 27-летняя москвичка засиделась у друзей допоздна. Встреча удалась. Было весело. Ну и выпивали, конечно. Было уже поздно, поэтому женщина вызвала такси. Официальное. Брендированное. Светлана (имя изменено, - Авт.) села в такси и через какое-то время задремала. В заявлении, которое она в итоге подала в полицию, молодая женщина сообщила, что проснулась от того, что над ней склонился незнакомый мужчина.

- Женщина заявила, что пока она спала, водитель такси расстегнул ей джинсы, стащил их и начал насиловать, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

Пассажирка тем не менее сумела отбиться, отпихнув от себя таксиста, и выскочила из машины. Мужчина ее преследовать не стал. Светлана скрылась за дверью подъезда и уже из дома позвонила в полицию.

Найти того самого водителя полицейским не составило труда - все его данные сохранились в приложении, через которое москвичка вызывала такси.

- У мужчины другая версия, - продолжает источник. - Он уверяет, что, когда он доставил клиентку по указанному адресу и остановился, она якобы сама предложила ему заняться сексом. Только поэтому он и переместился из-за руля на заднее сидение.

Теперь следователям предстоит выяснить - кто же говорит неправду. ГСУ Следственного комитета России по Москве проводит по заявлению женщины проверку.

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