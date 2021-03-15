Крупнейший экологический форум России в поддержку нацпроекта «Экология» пройдет в Сколково

Мероприятие состоится 16-18 марта

16 – 18 марта на площадке технопарка инновационного центра «Сколково» состоится второй Международный форум-выставка «Чистая страна». Это крупнейшее мероприятие в России, посвященное подведению итогов года во всех отраслях страны, так или иначе связанных с экологией. Ожидается, что в офлайн- и онлайн-мероприятиях форума примут участие около пяти тысяч человек и более 300 спикеров, в числе которых главы федеральных министерств и агентств, губернаторы, руководители ведущих промышленных предприятий, разработчики природоохранных технологий, производители техники, мировые эксперты в сфере экологии и известные общественные деятели. Спикерами пленарного заседания 16 марта станут заместитель председателя Правительства России Виктория Абрамченко и министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов.

Это уже второй форум, который реализует Ассоциация «Чистая страна» и Минприроды России. В этом году организаторы планируют сделать упор на обсуждение масштабных изменений, которые в ближайшем будущем претерпит нацпроект «Экология», а также на решение точечных проблем и задач, в числе которых вопросы реализации каждого федерального проекта, международный опыт по развитию экологических проектов.

В технопарке также будет работать выставка, где гости смогут узнать о новейших разработках по всем направлениям нацпроекта: сфера обращения с ТКО, чистый воздух, вода, лес, сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма в заповедниках. Несколько десятков компаний презентуют свои проекты в холле первого этажа технопарка «Сколково». Гостям форума предложат осмотреть уникальные для нашей страны мусоровозы, испытать одну из последних моделей фандоматов для приёма упаковки на переработку, а также первыми посетить онлайн-экскурсию на крупнейший в Восточной Европе КПО.

Всего в программе несколько десятков тематических блоков, а также дискуссии с участием международных экспертов и популярных блогеров.

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