ZTE и ФК «Спартак-Москва» продолжат сотрудничество

Старший вице-президент ООО «ЗТИ-Связьтехнологии» Тигран Погосян, директор по продажам ООО «ЗТИ-Связьтехнологии» Михаил Грядунов, управляющий директор ФК «Спартак-Москва» Евгений Мележиков, пресс-атташе ФК «Спартак-Москва» Ярослав Кулемин

Москва — 12 марта 2021 года — Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices, одного из крупнейших в мире производителей мобильной электроники, объявляет о продлении сотрудничества с футбольным клубом «Спартак-Москва». До середины 2022 года ZTE остается единственным официальным партнёром клуба в категории смартфонов.

Сотрудничество ZTE и «Спартак-Москва» началось в декабре 2019 года. За прошедший период партнёры осуществили ряд совместных маркетинговых активностей и интеграций, среди которых — PR-активности бренда на стадионе во время футбольных матчей, рекламные ролики с участием лидеров ФК «Спартак-Москва», диджитал активации и другие оригинальные проекты.

«Мы рады, что тысячи наших болельщиков смогли лучше узнать бренд ZTE,— говорит управляющий директор ФК «Спартак-Москва» Евгений Мележиков. — За прошедший год компания подтвердила, что является не только производителем надёжных смартфонов и мобильных аксессуаров, но и партнёром, на которого можно положиться и работать вместе на долгосрочной основе. Мы рады продлить сотрудничество до середины следующего года».

Старший вице-президент ООО «ЗТИ-Связьтехнологии» Тигран Погосян, управляющий директор ФК «Спартак-Москва» Евгений Мележиков, директор по продажам ООО «ЗТИ-Связьтехнологии» Михаил Грядунов

«В будущем году самый титулованный футбольный клуб России отметит своё 100-летие, и мы гордимся тем, что являемся его партнером. Благодаря работе с ФК «Спартак-Москва» компания ZTE получит возможность представить широкой аудитории новые модели смартфонов, а также новых продуктов в категории носимых устройств, в частности, смарт-часов»,— отмечает Лю Ханьцин, генеральный директор ZTE Devices в России.

В последние годы носимые устройства стали неизменным атрибутом активного здорового образа жизни. Стремительное развитие технологий сделало их функциональными и удобными в использовании как для профессиональных спортсменов, так и для любителей.

Соглашение о продлении партнерства было подписано 11 марта 2021 года на стадионе ФК «Спартак-Москва» — «Открытие Арена».

Реклама