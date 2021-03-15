Ленинградская область обеспечила бесплатными лекарствами 40 тысяч пациентов, лечащихся от COVID-19 на дому

В Ленинградской области бесплатные лекарства получили 39,9 тысячи пациентов, проходящих лечение от коронавирусной инфекции на дому. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

В Ленинградской области бесплатные лекарства получили 39,9 тысячи пациентов, проходящих лечение от коронавирусной инфекции на дому. Препараты для амбулаторных больных, переносящих COVID-19 в легкой форме, закупаются за счет бюджета по поручению президента России Владимира Путина. В прошлом году Ленинградская область получила на эти цели из федерального бюджета 109,3 миллиона рублей, в 2021 году региону на закупку лекарств выделяется 40,9 млн рублей.

Областной комитет по здравоохранению уже заключил контракты на поставку лекарств на сумму 29,2 миллионов рублей, в ближайшее время региональные власти подпишут договоры на оставшиеся 10 млн рублей. В медучреждениях области создан достаточный запас необходимых препаратов: антибиотиков и гормональных препаратов хватит на полтора месяца, противовирусных средств - на два, антикоагулянтов и жаропонижающих - на три месяца. Стационары региона укомплектованы запасом лекарств на ближайший месяц.

Ленинградская область одной из первых в России начала обеспечивать амбулаторных пациентов с коронавирусом бесплатными лекарствами. В июне прошлого года губернатор Александр Дрозденко распорядился выдавать ленинградцам препараты, закупленные за счет бюджета. А в октябре 2020 года президент России Владимир Путин объявил о решении выделить российским регионам 5 миллиардов рублей на приобретение лекарств для больных COVID-19, проходящих лечение на дому.

Благодаря комплексным методам лечения регион смог существенно замедлить темпы распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, ленинградским медикам удается сохранять многократный запас коек с возможностью подключения пациентов к аппаратам ИВЛ: сейчас в больницах занято всего 58 из них. В регионе продолжается массовая вакцинация, к 15 марта прививку от коронавируса сделали уже 60 тысяч человек. При этом 27 тысяч пациентов полностью завершили прием вакцины.

Ранее, 11 марта, губернатор Александр Дрозденко подвел итоги "ковидного" года и рассказал, как область прожила минувшие 12 месяцев в условиях пандемии. По словам главы региона, ленинградцам с первых же дней пандемии удалось сплотиться и поддержать друг друга. Областная медицина смогла оперативно мобилизовать все силы на борьбу с коронавирусом и быстро модернизировать систему здравоохранения.

- Год назад никто не представлял, с чем придется столкнуться и как изменится вся наша жизнь. Самым тяжелым грузом стали потери близких, - написал Александр Дрозденко на своей странице в Инстаграме. - Мы научились работать быстро и точно, носить маски, соблюдать правила и требования Роспотребнадзора. Мы модернизируем больницы, изменили отношение к медикам, поддержали друг друга, семьи и бизнес в трудное время. Мы начали вакцинацию и, я уверен, неизбежно победим саму болезнь.

Губернатор обратился к ленинградцам с просьбой обязательно вакцинироваться. Бесплатно сделать прививку жители Ленинградской области могут в 53 стационарных и 18 мобильных прививочных пунктах.