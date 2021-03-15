Певица Манижа - о своем участии в «Евровидении»: «Я ведь не хорошая погода, чтобы каждому нравиться»

Затравленная вокалистка впервые после национального отбора вышла с честным интервью. Фото: Максим ЛИ

За участие Манижи Сангин в «Евровидении-2021» в эфире Первого канала проголосовали 39,7% зрителей. Она отправится в Роттердам с песней Russian Woman под улюлюкание и свист толпы — увы, в России не все оказались согласны с таким выбором артиста. Но Манижу это только мобилизует, ведь певица с детства (после переезда в Москву в 1993 году) привыкла жить в окружении мощного давления. Информагентству ТАСС певица рассказала про волну негатива, слова поддержки и потоки лжи в адрес себя и родителей.

ПРО ПЕСНЮ RUSSIAN WOMAN

«Зародыш песни Russian Woman возник 8 марта 2020, когда я задержалась после гастролей «Гоголь-центра», с которым работала, в Израиле (соавторами композиции стали композиторы Ори Авни, Ори Каплан). Кто мог представить, что ровно через год, в Международный женский день, я спою ее на национальном отборе на «Евровидение»? Никогда заранее не знаешь, как и чем в будущем отразятся шаги, которые совершаешь сегодня. Нельзя игнорировать знаки судьбы. В Russian Woman важно сохранить самоиронию, чтобы ее считала не только российская аудитория, но и иностранная. Поверьте, мультикультурность, которая присутствует в этой песне, если хотите, в моем манифесте, характерна для многих стран и национальностей».

ПРО ВОЛНУ НЕГАТИВА

«Понимаю природу негатива, знаю, за что меня поливают, но не могу во всех вселять любовь к себе. Я ведь не хорошая погода, чтобы каждому нравиться. Одним кажусь выскочкой, другим не по душе моя национальность, третьим имя. Не могу судить. Даже среди друзей не знаю, кто как по-настоящему ко мне относится. Только судьба и жизнь покажут по поступкам. Но я не только с хейтом столкнулась. Полтора миллиона прослушиваний и просмотров песни менее чем за сутки, свыше 30 тысяч комментариев, из которых большая часть — позитивные (на настоящий момент — 3,3 миллиона просмотров и 63 тысячи комментариев — Авт.). Еще никогда не получала такие невероятно теплые письма, как сейчас. Но и, конечно, подобного шквала г**** прежде в меня не летело. Ничего страшного, справлюсь»

За участие Манижи Сангин в «Евровидении-2021» в эфире Первого канала проголосовали 39,7% зрителей. Фото: Максим ЛИ

ПРО РОДИНУ

«В хейте, с которым сейчас столкнулась, четко распознаю расизм. Он здесь, никуда не делся. Я, таджичка по крови, принципиально буду петь на русском языке. Потому что представляю Россию, которую считаю своей родиной. Зачем подстраиваться под кого-то, чтобы погладили по головке и дали лишний балл? В конце концов, важен месседж, который несу. Хочу петь по-русски, поскольку обращаюсь в первую очередь к своей стране, к женщинам России. Понимаете, они должны гордиться собой. Мы это заслужили. А что пишут гадости, мол, мои родители чуть ли не наркобароны и находятся в федеральном розыске...опровергать столь нелепую ложь даже как-то неловко. Наверное, в некотором смысле я жертвую собой. Готова на это, чтобы еще кто-то осознал, что нельзя так говорить о других, жить с подобными взглядами».

ПРО ПРОРОЧЕСТВО БАБУШКИ

«Мне было 18 лет, когда бабушка ушла. Тогда я ничего не понимала. Это сейчас вижу, насколько сильно она меня любила. Я приезжала в Душанбе, чтобы отдохнуть от школы, а она заставляла учиться. «Иди на английский, учи фарси, языки тебе точно понадобятся». И на компьютерные курсы я ходила по настоянию бабушки. Когда стала снимать и режиссировать видеоклипы, мне очень пригодились навыки, заложенные еще тогда. Я знала, как монтировать, строить композицию. Еще эпизод. В 2007 году бабушка очень ждала нас летом. Я никак не могла прилететь, поскольку вышла в финал конкурса «Пять звезд» в Сочи. И бабушка сказала гостям, что Манижа не приехала из-за участия в «Евровидении». Она перепутала, но видите, как в итоге получилось. Бабушка оказалась права, сбылось ее желание, поэтому я и посвятила ей свое выступление».

ПРО ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

«Наверное, нужно рассказать предысторию, когда я задавалась вопросом, зачем хочу сочинять музыку? Я была маленькой, мама водила меня на занятия по вокалу и всегда спрашивала: «Манижа, для чего тебе музыка?» Хорошо помню солнечную улицу, мы идем по ней, мама держит меня за руку и повторяет вопрос: «Зачем?» Сначала я отвечала: «Ну, мне нравится». Мама поправляла: «Нет, так нельзя. Этого мало». Не сразу, но я смогла сформулировать: «Музыка поможет мне сделать жизнь других людей лучше». С этим мама согласилась: «Очень хорошая цель». Она так меня воспитывала».

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